Leserfragen auf Mallorca: Wo muss ich am Flughafen hin, wenn mein Koffer nicht ankommt?

Wo müsste man am Flughafen von Palma eigentlich hingehen, wenn das Gepäck nicht angekommen oder beschädigt ist? Ist die Anlaufstelle erkennbar ausgeschildert? (Cathleen R., per Facebook)

In solchen Fällen ist direkt die jeweilige Fluggesellschaft verantwortlich. Gehen Sie zum Schalter der Airline und erklären Sie den Sachverhalt. Dort müssen sie ein Formular ausfüllen, in dem Sie die Angaben zu dem Gepäckstück detailliert darlegen müssen. Auf Spanisch nennt es sich „Parte de Irregularidad de Equipaje“, kurz PIR. Füllen Sie das Formular nicht aus, haben Sie keinen Anspruch auf Entschädigung. Anders verhält es sich bei einem am Flughafen verlorenen Gepäckstück. Dafür ist das Fundbüro im Terminal zuständig. Auf Spanisch nennt es sich „Objetos perdidos“. Es befindet sich in der Etage 0 zwischen dem Bereich der Gepäckbänder und der Ankunftshalle.

Umweltzone im Hafen von Barcelona

Ich fahre am 13. März mit meinem Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen von Alcúdia mit der Fähre nach Barcelona fahren und von dort aus weiter Richtung Deutschland. Ein Bekannter sagte mir, dass es jetzt seit Januar eine Umweltzone in Barcelona gibt. Durch diese Umweltzone soll man durchfahren müssen. Habt Ihr da irgendwelche Infos? Ich weiß mittlerweile, dass man das Fahrzeug auf der Webseite ZBE Metropole Barcelona registrieren kann. Aber ist das zwingend notwendig? (Erwin D., per E-Mail)

Barcelona hat in der Tat eine große Umweltzone, kurz ZBE genannt. Diese beinhaltet beinahe die gesamte Stadt sowie angrenzende Vorstädte. Das ist allerdings bereits seit mehreren Jahren so. Der Hafen von Barcelona gehört zur Umweltzone und laut der Website zbe.barcelona ist dafür eine Umweltplakette nötig. Da Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen nicht automatisch registriert sind, werden Sie offenbar um eine Registrierung auf der Website nicht herumkommen. Allerdings sollte das nicht allzu kompliziert sein. Die Website bietet neben Spanisch und Katalanisch auch die Sprachoption Englisch an. Deutsch ist momentan leider nicht dabei.

