Nach erstem Geschäft an der Playa de Palma: Hier eröffnet auf Mallorca bald ein weiterer Aldi

Rossmann, Lidl und bald auch Aldi: Nach der Eröffnung einer neuen Filiale an der Playa de Palma Ende Januar entsteht künftig auch in Palmas Viertel Nou Llevant ein neues Geschäft der deutschen Supermarktkette Aldi. Der genaue Standort ist: Avenida Mèxic 22, an der Kreuzung mit dem Carrer Puerto Rico, und damit direkt gegenüber vom Mitbewerber Lidl und der Filiale der deutschen Drogerie-Kette Rossmann. Das neue Geschäft ist zudem nur wenige Gehminuten vom Verlagsgebäude der MZ und der Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" entfernt.

Mapa de la ubicación de Avinguda Mèxic, 22, Llevant, 07006 Palma, Illes Balears.

Bei dem Gelände handelt es sich um eines der wenigen, das in dem Viertel noch bebaut werden können.

Die neue Filiale wird 3.500 Quadratmeter groß und maximal 6,9 Meter hoch sein. Neben den Verkaufsflächen wird es eine Tiefgarage mit 44 Plätzen – davon jeweils zwei für Menschen mit Behinderung und Elektroautos – geben sowie Büro- und Konferenzräume. Die Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage liegt im Carrer Puerto Rico. Die Urbanismus-Abteilung der Stadtverwaltung hat dem Projekt am Dienstag (3.3.) zugestimmt.

Das Viertel Nou Llevant im Osten von Palma hat sich bei Ausländern zu einer der beliebtesten Gegenden für eine Investition in Immobilien auf Mallorca entwickelt. Vor allem viele Deutsche haben sich eine der Hunderten in den zurückliegenden Jahren entstandenen Wohnungen in der Nähe von Innenstadt und Meer gesichert. Unter anderem wegen des Baus mehrerer Neubauprojekte hat das Viertel zuletzt ein starkes städtebauliches Wachstum erlebt hat.

So könnte es bald auf dem Gelände, auf dem der Aldi gebaut wird, aussehen. / DM

Expansion geht weiter

Erst im September 2025 hatte die Supermarktkette im Südosten, in Felanitx, ihre 13. Filiale auf der Insel eröffnet. Der erste Aldi in der Gemeinde liegt im Carrer de Campos, 59.

Nur wenige Monate vorher, Anfang März 2025, hatte auch die Balearen-Hauptstadt im Stadtviertel Arxiduc eine neue Filiale dazubekommen, im Carrer Arxiduc Lluís Salvador. Das neue Geschäft befindet sich zwischen der Stierkampfarena und der Ringautobahn im Nordosten der Stadt.

Seit Januar 2026 hat die Kette auch ein Geschäft an der Playa de Palma.

Seit über zehn Jahren auf Mallorca

Der Discounter ist seit über zehn Jahren auf Mallorca präsent. Am 20. Mai 2015 wurden gleichzeitig sechs Stück eröffnet, jeweils ein Geschäft in Inca, Magaluf, Marratxí und Palmanova und zwei in Palma. Aktuell hat Aldi 14 Filialen auf Mallorca, die Filiale im Nou Llevant ist die 15. Auch in Inca, Can Picafort, Manacor, Cala Millor, Campos und Felanitx ist Aldi vertreten. Häufig liegen die Geschäfte in unmittelbarer Nähe zum Mitbewerber Lidl.

Die Städte und Urlauberhochburgen sind damit abgedeckt. In der Tramuntana gibt es derzeit aber, wie bei anderen Ketten auch, noch keine Filialen.

Auch auf Menorca und Ibiza

Auf Menorca ist der Discounter seit 2023 vertreten, auf Ibiza schon seit 2019. Lediglich auf Formentera gibt es noch keine Aldi-Filiale.

