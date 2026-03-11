Leserfragen auf Mallorca: Wie komme ich vom Flughafen mit dem Bus nach Cala Ratjada?

Wie komme ich vom Flughafen von Palma mit dem Bus nach Cala Ratjada? (Pia L., per Instagram)

Leider gibt es keine direkte Verbindung mit einem der Flughafenbusse. Sie können entweder ab dem Flughafen mit dem Aerotib A42 bis nach Manacor fahren und dort in einen Bus in Richtung Cala Ratjada zusteigen. Alternativ können Sie auch mit der Linie A51 zunächst nach Campos fahren und dort in einen Bus nach Cala Ratjada umsteigen. Das ist allerdings ein kleiner Umweg.

Es gibt leider mehrere Insolvenzverfahren auf Mallorca. Haben Sie Informationen über „Mallorca Prime Estate Management“? Ich kann die Firma schon seit Oktober 2025 nicht mehr erreichen. Haben Sie einen Artikel darüber geschrieben? Für eine Rückmeldung wäre ich Ihnen dankbar. (Maria L., per E-Mail)

Einen Artikel haben wir bisher nicht zu der Firma veröffentlicht. Ein Anruf hat keine weiteren Erkenntnisse ans Tageslicht befördert. Die Nummer, die auf der Website genannt ist, war nicht erreichbar. Eine Nachfrage bei einem Kontakt aus der Immobilienbranche brachte ebenfalls keine Erkenntnisse. Ebenso findet sich kein Artikel über eine Insolvenz der Firma in mallorquinischen Medien. Falls auch eine Mail an die auf der Website angegebene Adresse nicht beantwortet wird, könnten Sie höchstens noch versuchen, zum Firmensitz zu fahren und dort etwas herauszubekommen.

Am Strand von Can Picafort sind uns beim Flanieren mehrere teilweise überlebensgroße Skulpturen aufgefallen, die dort stehen. Wissen Sie, von wem die Figuren gefertigt wurden und welche Bewandtnis es damit hat? (Gustav G., per Facebook)

Bei den Skulpturen handelt es sich um Werke des mallorquinischen Bildhauers Joan Bennàssar. Es sind vorrangig Frauenkörper, die zwischen 1,50 und drei Meter hoch sind und Göttinnen oder gottähnliche Wesen darstellen sollen. Die Figuren sind aus Zement gefertigt und stehen in vier Gruppen an der Meerespromenade von Can Picafort zusammen. Die Gruppen haben die Titel „Das Verlangen“, „Das Ritual“, „Der Schatz“ und „Die Verletzung“.

Leser fragen die MZ

