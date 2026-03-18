Leserfragen auf Mallorca: Warum machen viele Restaurants in Portopetro zu?

Das Restaurantsterben in Portopetro scheint weiterzugehen. Nun ist auch das Es Celler 9 dauerhaft geschlossen! Wohin sind die freundlichen engagierten Damen entschwunden? Meines Wissens liegen keine öffentlichen Informationen oder spezifischen Berichte vor, die die genauen Gründe für die dauerhafte Schließung des Restaurants darlegen. Offensichtlich erfolgte die Schließung ohne breite mediale Aufmerksamkeit oder offizielle Bekanntgabe der Hintergründe, wie etwa Insolvenz oder Ruhestand. Sind Ihnen Einzelheiten bekannt? (Jürgen W., per E-Mail)

Im Restaurant selbst war telefonisch niemand erreichbar. Bei Google Maps ist das Lokal tatsächlich mit dem Zusatz „cerrado temporalmente“ gekennzeichnet, also „zeitweise geschlossen“. Ein Anruf bei einem benachbarten Restaurant bringt allerdings die Auskunft, dass das Es Celler 9 bereits seit Längerem geschlossen ist. Viel mehr konnte der Mitarbeiter am Telefon aber nicht sagen. Presseberichte oder anderweitige Informationen über die Betreiberinnen des Lokals finden sich im Internet tatsächlich nicht.

Wo bekommt man ein Abdeckblech?

Wir brauchen eine Mauerabdeckung aus Zink für eine frei stehende Mauer. Das Regenwasser und die normale Feuchtigkeit zieht ins Mauerwerk. Wir haben jetzt schon nasse Stellen am darunterliegendem Mauerwerk. Die Abdeckung möchten wir selbst verlegen, wir suchen einen Handel für diese Abdeckbleche. Wir haben auch schon in diesem Zusammenhang das Wort Attiko gehört, wissen aber nicht, was es bedeutet. Unter welchem Namen sucht man solche Firma? (Sigrid G., per E-Mail)

Im Prinzip müssten Sie derartige Abdeckbleche in den gängigen Baumärkten auf der Insel finden. Eine kurze Suche ergab, dass Bauhaus und Obramat solche Bleche anbieten, allerdings habe ich auf die Schnelle keine Exemplare aus Zink gefunden. Aber es gibt beispielsweise Bleche aus PVC, Eisen, Bitumen und anderen Materialien. Fragen Sie am besten in einem der Baumärkte nach „Placa de cubierta“ oder „Placa cobertura“ oder geben Sie diesen Suchbegriff in einer Suchmaschine oder direkt auf der Website der Baumärkte ein.

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