Als Mallorca-Resident günstiger in schicke Hotels: Diese Preisnachlässe gibt es für Inselbewohner

Mallorca-Resident müsste man sein. Denn dann kommt man in den Genuss zahlreicher Rabatte in vielen Hotels der Insel, darunter den besten Adressen. Die meisten Angebote vor allem rund um Palma finden sich auf der Website residentesbaleares.com. Hier sind die Angebote der drei Fünf-Sterne-Häuser Castillo Hotel Son Vida, Sheraton Mallorca im selben Nobelviertel und St. Regis Mardavall in Costa den Blanes zusammengefasst. Neben speziellen Angeboten für die Osterwoche gibt es dort derzeit unter anderem folgende Sonderaktionen für diejenigen, die auf den Balearen einen Residentenstatus nachweisen können.

Die Übernachtung im März ist im Castillo Hotel Son Vida, wo im Oktober 2025 Bundeskanzler Friedrich Merz für ein paar Nächte abgestiegen war, für 240 Euro zu haben und gilt für zwei Personen. Der Preis beinhaltet bereits das Frühstück und einen 20-prozentigen Nachlass auf Behandlungen im Spa. Der Eintritt zum Spa ist ebenfalls bereits im Preis enthalten. Wer das Abendessen dazubuchen möchte, muss noch einmal 120 Euro Aufpreis zahlen. Ausgenommen von der Aktion sind der 25. und der 26. März. Wer als Nicht-Resident über die Seite des Hotels bucht, zahlt derzeit mindestens 312 Euro für ein Doppelzimmer.

Wellness- und Spa-Angebote

Im St. Regis Mardavall gibt es zurzeit die Nacht für Residenten zum Preis von 280 Euro pro Doppelzimmer. Enthalten sind auch hier das Frühstück und der Eintritt für den Spa. Das Abendessen schlägt hier mit 100 Euro extra zu Buche. In dem Luxushotel in Costa den Blanes gibt es auch die Möglichkeit verschiedener Day Passes. Diese kosten zwischen 90 und 280 Euro und beinhalten verschiedene Wellness- und Spa-Angebote.

Wer nur den Spa besuchen und keine Behandlung vornehmen lassen will, findet auf der Website auch günstigere Angebote. So kosten etwa zwei Stunden im Castillo Son Vida zwischen 10 und 16 Uhr 43 Euro. Auch für Mitgliedschaften im Fitnessstudio und dem Spa gibt es Angebote für Residenten. Wer in den Hotels frühstücken möchte, zahlt beispielsweise im Castillo Son Vida als Resident 39 Euro statt regulär 46 Euro. Auch im St. Regis Mardavall gibt es Nachlässe auf das Frühstück für Residenten, die statt 55 Euro dann nur 44 Euro zahlen. Daneben finden Residenten auf der Website auch Angebote für Golf sowie Geschenkgutscheine.

Auch diese Hotelketten bieten Nachlässe

Auch viele andere Hotels der Insel bieten Residentenrabatte. Eine Aufzählung hier würde den Rahmen sprengen. Stellvertretend sei etwa die Kette MarSenses genannt. Diese bietet Gästen von den Balearen einen Nachlass von 7 Prozent auf die Zimmerbuchungen. Auch das Hotel MonPort in Port d'Andratx bietet spezielle Residententarife an, genauso wie die Kette Elba Hoteles.

Residentenrabatte gibt es gewöhnlich auch bei den Ketten Blau Hotels, Grupotel, THB, Palladium, Pierre et Vacances und vielen anderen. Meist müssen Residenten bei der Buchung lediglich das Feld mit "Residente" anklicken oder das Wort in das dafür vorgesehene Kästchen eingeben.

Angebote für Residenten (und auch Nicht-Residenten) für Aufenthalte oder Tagesaktionen (Spa, Frühstück, Mittagessen etc.) in Hotels finden sich auch auf der Plattform hoteltreats.com. Dort kann man die Angebote entsprechend filtern, etwa "ofertas para residentes" anklicken, nachdem man "Mallorca" in der Suchmaske eingegeben hat.