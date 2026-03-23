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Wann öffnen die Geschäfte an Ostern 2026?

Vor allem am Gründonnerstag (Jueves Santo), dem 2. April, sollten Sie Ihre Einkaufstaschen parat haben

An Ostern stehen auf Mallorca Prozessionen statt große Einkaufserlebnisse im Vordergrund.

An Ostern stehen auf Mallorca Prozessionen statt große Einkaufserlebnisse im Vordergrund. / Guillem Bosch

Duna Márquez

Simone Werner

Mit dem Gründonnerstag am 2. April beginnt auch auf Mallorca ein Feiertags-Marathon anlässlich Ostern 2026. Gründonnerstag, Karfreitag (3.4.) und Ostermontag (6.4.) sind hierzulande Feiertage. Urlauber, die einkaufen gehen wollen, oder Residenten, die noch Zutaten fürs Feiertagsessen brauchen, sollten daher wissen, dann die Geschäfte geöffnet haben.

Vorab: In der diesjährigen Semana Santa auf Mallorca gibt es nur einen Feiertag, an dem Einkaufszentren oder andere Geschäfte öffnen dürfen: den Gründonnerstag. Das dürfte vor allem für alle interessant sein, die in Palma und touristisch geprägten Gebieten unterwegs sind oder dort leben. Da die Geschäfte am Karsamstag regulär geöffnet haben, können Sie sich für die Osterwoche Folgendes merken:

  • Gründonnerstag, 2. April: Geschäfte dürfen öffnen
  • Karfreitag, 3. April: keine allgemeine Öffnung des Handels
  • Karsamstag, 4. April: normale Öffnungszeiten, da es ein Werktag ist
  • Ostersonntag, 5. April: keine allgemeine Öffnung des Handels
  • Ostermontag, 6. April: keine allgemeine Öffnung des Handels

Ausnahmen möglich

Achtung: Die Regelung bezieht sich auf den allgemeinen Handel und den Großteil der Geschäfte. Einzelne Geschäfte und Einkaufszentren mit Sonderstatus dürfen trotz Feiertag auch an den anderen Ostertagen öffnen – je nach Tätigkeit oder Lage. Das betrifft vor allem Läden in Tourismusgebieten, an Bahnhöfen, in Häfen, am Flughafen oder Geschäfte mit besonderer gesetzlicher Regelung.

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Vor allem entlang der Einkaufsstraße Jaime III in Palma sowie auf dem Borne im Zentrum stehen die Chancen, gut, dass Sie auch an Ostern geöffnete Geschäfte finden. Wer noch etwa im Supermarkt einkaufen muss, kann sich etwa an den Opencor im Carrer de Ramon y Cajal, 17 in Palma wenden wie auch beispielsweise an sämtliche Geschäfte der Supermarktketten Aldi, Lidl und auch der baskischen Kette Eroski, die auch sonst sonntags und an Feiertagen öffnen.

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