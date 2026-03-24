Sonntags und an Feiertagen einkaufen: Das sind 2026 die nächsten verkaufsoffenen Tage

Was tun am Sonn- oder Feiertag auf Mallorca? Wer shoppen gehen will oder Besorgungen machen muss, dem bleiben 2026 noch einige verkaufsoffene Sonn- und Feiertage:

Der nächste Tag ist Gründonnerstag, der 2. April. Dann gibt es eine längere Pause. Erst im August kann man dann wieder an einem Feiertag shoppen, und zwar dem 15.August, Mariä Himmelfahrt.

Danach folgen der 6. September, der Sonntag vor dem Schulanfang und der 29. November, der Sonntag nach dem Black Friday. Auch am Verfassungstag, dem 6. Dezember, einem Sonntag, kann man vielerorts einkaufen. Im Dezember gibt es darüber hinaus zwei weitere Möglichkeiten: am 20. Dezember, dem Sonntag vor Weihnachten sowie am 26. Dezember, dem zweiten Weihnachtsfeiertage. An Letzterem kann man entweder Weihnachtsgeschenke umtauschen oder noch welche für den Drei-Königs-Tag einkaufen.

Öffnungszeiten der Geschäfte an Ostern

Wann die Geschäfte an Ostern öffnen, können Sie hier nachlesen.

Ausnahmen unter anderem in Urlauberhochburgen

Die von der Balearenregierung festgelegten Tage, an denen Geschäfte öffnen dürfen, beziehen sich auf den allgemeinen Handel und den Großteil der Geschäfte. Einzelne Geschäfte und Einkaufszentren mit Sonderstatus dürfen trotz Feier- oder Sonntag auch an den anderen Tagen, die nicht in der Liste oben auftauchen, öffnen – je nach Tätigkeit oder Lage. Das betrifft vor allem Läden in Tourismusgebieten, an Bahnhöfen, in Häfen, am Flughafen oder Geschäfte mit besonderer gesetzlicher Regelung.

Hat fast immer auf: der Opencor in Palma. / Werner

Auch hier kann man sonntags und an Feiertagen einkaufen

Vor allem entlang der Einkaufsstraße Jaume III in Palma sowie auf dem Borne im Zentrum stehen die Chancen, gut, dass Sie auch an anderen Sonn- oder Feiertagen geöffnete Geschäfte finden. Wer an Tagen, an denen viele andere Geschäfte zu haben, etwa im Supermarkt einkaufen muss, kann sich etwa an den Opencor im Carrer de Ramon y Cajal, 17 in Palma wenden wie auch beispielsweise an sämtliche Geschäfte der Supermarktketten Aldi, Lidl und auch der baskischen Kette Eroski, die explizit damit werben, dass sie sonntags und an Feiertagen öffnen. Auch das Einkaufszentrum Mallorca Fashion Outlet wirbt damit, dass es fast an allen Tagen im Jahr geöffnet hat. An Heiligabend aber bleibt es geschlossen. Die genauen, teils eingeschränkten Öffnungszeiten finden Sie hier.