Leserfragen auf Mallorca: Was tun, falls mein Hund im Urlaub Mensch oder Tier beißt?

Wir fahren oft mit unserem Hund nach Mallorca, deshalb interessiert uns, was im theoretischen Fall eines Hundebisses für Regeln gelten. Abgesehen davon, dass man natürlich Polizei und Erste Hilfe einschaltet, egal ob Mensch oder Hund gebissen wurde. Wir würden uns wohler fühlen, wenn wir hier gute Vorinformationen hätten, da gerade jetzt bei uns im Umfeld ein Hundebissfall aufgetreten ist und die Prozedur in Österreich klar geregelt ist. Unser Hund ist 28 kg schwer und etwas größer mit 56 cm Höhe. (Astrid D., per E-Mail)

Auch in Spanien und auf Mallorca gibt es ein Protokoll, was im Falle eines Hundebisses zu tun ist. Es lässt sich im Internet herunterladen. Sie finden es, wenn Sie die Begriffe „Protocolo mordedura perro baleares“ eingeben. Das Protokoll ist allerdings von der medizinischen Fachkraft auszufüllen, bei der man sich nach dem Hundebiss in Behandlung begibt. Diese verständigt dann mithilfe des Protokolls die zuständigen Behörden, die sich weiter um den Fall und gegebenenfalls um den Hund kümmern. Unabhängig davon ist nach einem Hundebiss als erster Schritt die Wunde mit Wasser und pH-neutraler Seife auszuspülen.

Ich habe gehört, dass Drohnenfliegen an vielen Stränden verboten ist. Gilt das auch für diese ganz kleinen Freizeit-Drohnen oder nur für die großen, mit denen man halb Mallorca filmen kann? (Rüdiger L., per E-Mail)

Drohnenfliegen benötigt auf Mallorca generell eine Lizenz. Zusätzlich gibt es Sperrgebiete, in denen ohnehin keine Drohnenflüge möglich sind. Im Falle der von Ihnen angesprochenen Freizeit-Drohnen können Sie diese auch ohne Lizenz nutzen, sofern Sie nicht in Sperrgebiete eindringen, wie etwa rund um den Flughafen Son Sant Joan. Informieren Sie sich am besten vorher über die genaue Ausdehnung und Lage der Sperrgebiete auf Mallorca. Allein die Zone um den Flughafen umfasst weite Teile des Südwestens der Insel. Sollte Ihre Drohne weniger als 250 Gramm wiegen und keine sensiblen Daten der Umgebung aufnehmen können, wie etwa Ton- oder Videoaufnahmen, dann dürfen Sie an Stränden außerhalb der Sperrgebiete damit fliegen.

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