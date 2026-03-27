Ostern auf Mallorca: Wie Sie bei den beeindruckenden Prozessionen in Palma dabei sein können und welche sich besonders lohnen
Wo Sie zwischen dem 27. März und 3. April eine der 14 Osterprozessionen in Palma miterleben können
Wer an Ostern auf der Insel ist, sollte sie unbedingt miterleben: die Osterprozessionen. Den Anfang macht in Palma jedes Jahr noch vor den Feiertagen die Standarten-Prozession, die am Freitag (27.3., 19 Uhr) von der Iglésia de Sant Felip Neri aus loszieht. Wichtig zu wissen: An ihr nehmen nur einige wenige Vertreter der Bruderschaften teil. Zwei Tage später, am Palmsonntag (29.3.), geht es dann, Palmzweig in Hand, zum „Einzug Jesu in Jerusalem“. Nach mehreren kleineren Prozessionen, steht am Gründonnerstag (2.4.) mit dem „Sant Crist de la Sang“ die größte Prozession an. Der Umzug startet um 19 Uhr an der Iglésia de l’Anunciació. An der Prozession nehmen alle 33 Bruderschaften der Stadt teil. Das macht um die 4.600 Büßer.
Die jüngste Bruderschaft geht voran
Die Tradition besagt: Die Reihenfolge der Aufstellung richtet sich nach dem Gründungsjahr. Die jüngste Bruderschaft, die aus dem Jahr 2008 stammt, geht voran, die älteste ist Schlusslicht. Nach einem vom Bistum erlassenen Dekret darf es vorerst keine weiteren geben – womöglich auch, da sich der Gründonnerstagsumzug sonst noch weiter in die Länge ziehen würde. In den Vorjahren trafen einige der Bruderschaften teils erst in den frühen Morgenstunden in der Kathedrale ein.
Im Anschluss bringen die Büßer die Christusfigur wieder zurück in ihre Kirche, auf einer teils etwas anderen Route. Die Karfreitagsprozession (3.4., 19 Uhr) tags darauf ist die letzte der insgesamt 14 Möglichkeiten, beim diesjährigen Osterfest in Palma einem Umzug beizuwohnen. Programm Palma: hier klicken. Inselweite Prozessionen: hier klicken.
Eine Auswahl an Prozessionen in Palma
PROCESSÓ DELS ESTENDARDS, Freitag, 27. März, 19 Uhr: Der erste Umzug mit den Verantwortlichen der Bruderschaften beginnt noch vor den Oster-Feiertagen an der Església de Sant Felip Neri. Die Route verläuft dann wie folgt: Carrer d’En Vilanova, Plaça de la Mare de Déu de la Salut, Carrer Sant Miquel, Plaça Major, Plaça del Marquès del Palmer, Carrer de Colón, Plaça de Cort. Die Prozession endet mit dem Einzug in die Kathedrale La Seu.
L’ENTRADA DE JESÚS A JERUSALEM, Sonntag, 29. März, 18 Uhr: Die Prozession am Palmsonntag startet in der Kirche Sant Jaume. Danach zieht der Zug über die Plaça del Rei Joan Carles I, den Passeig d’es Born und die Straßen Carrer de Sant Feliu, Carrer Ca’n Asprer, Av. de Jaume III, Carrer del Baró de Santa Maria del Sepulcre, Carrer de Bonaire. Dieser Umzug endet mit dem Einzug in die Església de la Concepció, nahe der Einkaufsstraße Jaume III.
NOSTRA SENYORA DE L’ESPERANÇA, Montag, 30. März, 20.15 Uhr: Start und Endpunkt ist die Basilika Sant Francesc. Weitere Route: C/. Santa Eulàlia, C/. Cadena, Plaça de Cort, C/. Colom, C/. Bosseria, Plaça d’En Coll, C/. Galera, C/. Corderia, Plaça de la Quartera, C/. Espateria, Plaça del Mercadal, C/. Ferreria, Plaça Sant Antoni, C/. Socors, C/. Gerreria, Plaça de Quadrado und C/. Can Troncoso.
SANT CRIST DE L’AGONIA, Montag, 30. März, 20.30 Uhr: Die Osterprozession Sant Crist de l’Agonia beginnt und endet im Kloster Santa Clara, unweit des Parc de la Mar. Die Route geht zudem über den Carrer de Santa Clara und den Carrer de la Puresa. Weitere Stationen sind: der Carrer d’en Morei, der Carrer de Can Fortuny, der Carrer Call und der Carrer del Sol. Die Prozession endet an ihrem Ausgangspunkt.
BUEN PERDÓN, Montag, 30. März, 20.30 Uhr: Startpunkt dieser Prozession, die um 20.30 Uhr nahe des Parc de Ses Estacions beginnt, ist die Parroquia del Sagrado Corazón. Danach geht es über den Carrer Reina Violant zum Carrer Nunó Sanç, den Carer Ventallol entlang und weiter in den Carrer Jacint Verdaguer. Im Anschluss quert der Zug die Plaça Santa Elisabet und kehrt entlang des Carrer Reina Violant zum Ende hin wieder in die Gemeinde Sagrado Corazón zurück.
SANT CRIST DELS BOTERS, Montag, 30. März, 21 Uhr: Diese Prozession führt durch Palmas Lonja-Viertel und startet in der Església Sant Joan de Malta. Von dort aus geht die Route wie folgt weiter: Carrer Sant Joan, Carrer de la Llotja, Plaça de la Drassana, Carrer de Sant Pere, Carrer de Sant Llorenç, Costa de Santa Creu, Carrer de Sant Feliu, Carrer de Montenegro, Carrer de Sant Joan. Die Prozession endet mit dem Einzug in die Església Sant Joan de Malta.
PROCESSÓ VERGE DEL CARME, Dienstag, 31. März, 19 Uhr: Der Zug startet in der Parroquia de la Nostra Senyora del Carme in Coll d’en Rabassa und geht dann über die Plaça de l’Església und den Carrer Bartomeu Castell. Weitere Straßen, die auf der Route liegen, sind: Carrer Cardenal Rossell, Carrer de les Illes Pitiüses, Carrer José Vargas Ponce, Carrer de Trafalgar, Carrer de l’Illa de Corfú, Carrer Josep Mascaró i Passarius und Carrer Arapile. Auch hier liegt der Endpunkt in der Kirche, in der der Zug gestartet ist.
LA VERGE DOLOROSA, Dienstag, 31. März, 21 Uhr: Auch am Dienstag (31.3.) kann man in der Innenstadt einer Prozession beiwohnen. Startpunkt ist um 21 Uhr die Kirche Sant Nicolau. Von dort aus geht es weiter zu folgenden Stationen: Plaça Frederic Chopin, Carrer de Tous i Maroto, Carrer Constitució, Passeig del Born, Plaça Rei Joan Carles I, Carrer de Sant Jaume, Plaça de Santa Magdalena, Costa de la Sang, Costa de l’Hospital, Plaça del Hospital. Am Ende der Prozession zieht der Zug in die Església de l’Anunciació de María ein.
PADRE JESUS DE LA HUMILDAD, Mittwoch, 1. April, 20 Uhr: Der Zug beginnt in der Parroquia Castrense de Santa Margarita und führt dann über die bekannte Plaça de l’Olivar, den Carrer Josep Tous i Ferrer und den Carrer de Velázquez. Weitere Straßen, die auf der Route liegen, sind: C/. Ample de la Mercè, C/. de Can Espanya, Plça. del Banc de l’Oli, C/. de Sant Miquel, Costa de la Pols, La Rambla, C/. dels Oms. Der Zug endet mit dem Einzug in die Kirche der Parroquia Castrense de Santa Margarita.
SANT CRIST DE SANTA CREU, Mittwoch, 1. April, 20.30 Uhr: Ein weiterer Zug beginnt an der Kirche Santa Creu. Die Gruppe zieht dann in den Carrer del Forn de l’Olivera und von dort aus zum Carrer de ses Barques de Bou. Weitere Stationen der Prozession sind: Plaça de la Porta Santa Catalina, Carrer de Santa Creu, Carrer Sant Feliu, Carrer Montenegro, Carrer de Sant Joan, C/. de la Llotja, Plaça de la Drassana, C/. de Sant Pere, C/. de Sant Llorenç, Costa de Santa Creu, C/. del Forn de l’Olivera. Auch dieser Zug endet am Startpunkt in der Kirche Santa Creu.
CAMÍ DE GETSEMANÍ, Mittwoch, 1. April, 21 Uhr: Beginn der Prozession ist in der Iglésia Sagrat Cor. Von dort aus geht es weiter über den Carrer Reina Violant, den Carrer Nuno Sanç, den Carrer Bujosa. Auch folgende Straßen und Plätze liegen auf der Route: Carrer Forteza, Carrer Reis Catolics, Plaça Miquel Dolç, Carrer Sureda, Carrer Sant Rafel, Carrer Cabrera und Plaça Minims. Der Zug endet dann mit dem Einzug in die Iglésia de la Nostra Senyora de la Soletat im Viertel La Soledat (Sud).
SANT CRIST DE LA SANG, Donnerstag, 2. April, 19 Uhr: Mallorcas wichtigste Prozession, die am Gründonnerstag, beginnt in der Kirche Anunciació de Maria (auch La Sang genannt) in der Nähe des Kulturzentrums La Misericòrdia. Von der Plaça de l’Hospital aus geht es zu folgenden Stationen: Costa de l’Hospital, Costa de la Sang, La Rambla, C/. dels Oms, C/. Sant Miquel, Plaça Major, Plaça de Cort, C/. del Palau Reial. Der Zug endet mit dem Einzug in die Kathedrale Basílica de Santa María de Mallorca.
RETORN CRIST DE LA SANG, Donnerstag, 2. April, Uhrzeit noch nicht bekannt: Nach der Gründonnerstagsprozession von 19 Uhr wird die Christusfigur Crist de la Sang in de frühen Morgenstunden auf einer anderen Route zurück in „ihre Kirche“ gebracht. Stationen sind: Carrer del Palau Reila, Carrer del Conquistador, Plaça de la Reina, P. del Borne, Plaça del Rei Joan Carles I, Carrer de Sant Jaume, Plaça de Santa Magdalena, Plaça de l’Hospital. Am Ende ziehen die Büßer wieder ins Santuario de la Sangre (Parroquia de l’ Anunciació de Maria) ein.
SANT ENTERRAMENT, Freitag, 3. April, 19 Uhr: Die Karfreitagsprozession beginnt an der Basilica de Sant Francesc. Von dort aus geht es durch folgende Straßen: Carrer de Sant Francesc, Plaça de Santa Eulàlia, Carrer de la Cadena, Carrer de Colom, Carrer de la Bosseria, Plaça d’en Coll, Carrer de la Galera, Carrer de la Corderia, Plaça de la Quartera, Carrer de l’Esparteria, Plaça del Mercadal, Travessia d’en Ballester, Carrer del Socors, Einzug ist dann in die Kirche Nostra Senyora del Socors.
