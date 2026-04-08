Leserfragen auf Mallorca: Ist die Frist für die Zahlung der Kfz-Steuer in Palma bereits gestartet?

Wissen Sie, ob der Zeitraum für die freiwillige Zahlung der Kfz-Steuer in Palma bereits begonnen hat und wie lange er dauert? (Harald D., per E-Mail)

Ja, Sie können Ihre Kfz-Steuer bereits seit dem 16. März in Palma bezahlen. Dieses Jahr haben Sie dafür bis zum 1. Juni inklusive Zeit. Sollten Sie eine Einzugsermächtigung erteilt haben, wird das Rathaus von Palma die Steuer um den 14. Mai herum abbuchen. Die Müllgebühren in Palma werden im selben Zeitraum fällig. Andere Abgaben, wie etwa die Grundsteuer oder die Gebühr für einen sogenannten vado, also eine Garagen- oder Grundstücksausfahrt, sind ab dem 15. September zahlbar. In den meisten anderen Gemeinden auf Mallorca fallen diese Gebühren wie auch die Kfz-Steuer erst im Herbst an.

Im Zuge der Debatte um die Autosteuer auf Mallorca habe ich eine Frage. Besteht die Möglichkeit, dass Fahrzeuge mit ausländischem Kennzeichen bei der Einreise auf die Insel direkt bezahlen können? In vielen Fällen ist der Aufenthaltszeitraum ja im Voraus bekannt, sodass die Steuer entsprechend entrichtet werden könnte. Oder ist so eine Regelung grundsätzlich nicht vorgesehen? (Bertram W., per Facebook)

Momentan ist ja noch gar kein Startzeitpunkt für die Steuer für Autos von außerhalb der Inseln vorgesehen. Im Prinzip war geplant, dass die Reedereien, die die Fähren auf die Balearen betreiben, die Steuer direkt einnehmen und dann an die Balearen-Regierung weiterleiten. Vermutlich würde dann die Steuer direkt bei der Buchung beglichen. Ob auch andere Zahlungsmöglichkeiten vorgesehen sind, ist nicht bekannt. Ohnehin ist unklar, ob die Autosteuer tatsächlich kommt.

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