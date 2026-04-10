Parken in Palma: So finden Sie in Echtzeit heraus, ob in den Parkhäusern noch Platz ist

In Palma einen Parkplatz zu finden, kann einen schon mal an den Rand eines Nervenzusammenbruchs bringen. Vor allem bei Großevents wie dem Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung, Osterprozessionen, dem Drei-Königs-Tag oder einem regnerischen Sommertag, an dem "Operation Wolke" angesagt ist und alle ins Zentrum strömen, ist das Chaos vorprogrammiert.

Die schon länger bestehende, jetzt erweiterte App mobiApparc soll nun Abhilfe schaffen. Dank ihr kann man, zumindest in den öffentlichen Parkhäusern der städtischen Firma SMAP, in Echtzeit sehen, ob dort noch Parkplätze frei sind und wie viele. Zudem wird Nutzern auch die Distanz zwischen dem eigenen Standort und den jeweiligen Parkhäusern angezeigt. Die städtische App lässt sich sowohl im Google App Store als auch im Apple App Store runterladen.

So kommen Sie zu den neuen Funktionen

Um von den beiden neuen Funktionen profitieren zu können, muss man auf der Hauptbenutzeroberfläche zunächst links oben auf das Symbol mit den drei Linien klicken. Dort dann "Listado de parkings" anwählen.

Neu ist, dass man die Auslastung der Parkhäuser in Echtzeit angezeigt bekommt und auch, wie weit sie vom eigenen Standort entfernt sind. / Screenshot: S. Werner

Wer die einzelnen Parkhäuser anklickt, sieht dann auch, wie viele Parkplätze es insgesamt gibt. Zudem erscheint dort auch eine Karte, auf der die Parkhäuser eingezeichnet sind. Wer wissen will, wie er zu Fuß ("a pie") oder per Auto ("coche") zum jeweiligen Parkplatz kommt, kann dort auf "Cómo llegar" klicken. Um sich per GPS-System die Strecke zum gewünschten Parkhaus anzeigen zu lassen, muss man die "Karten"-App auf dem Handy installiert haben. Hat man etwa nur "Google Maps", zeigt die App wie beim MZ-Test eine Fehlermeldung an.

Auf der Karte in den Einträgen kann man auch jedes andere beliebige Parkhaus anklicken und sich dorthin leiten lassen.

In den Parkhäusern per App zahlen

Wer in den Parkhäusern per App und nicht mittels des herkömmlichen Tickets zahlen will, muss in seinem Profil bei "Mi perfil", "Vehículos" nicht nur sein Autokennzeichen eingeben, sondern auch den Regler bei "Habilitar Parking" nach rechts schieben. Laut einer Sprecherin vom Rathaus erkennt der Scanner in den SMAP-Parkhäusern so das Autokennzeichen und wickelt den zu zahlenden Betrag über die App und die dort eingegebenen Bankkarten-Daten ab.

Enddatum für Mietwagen-Fahrer

In der Vergangenheit ist es immer wieder zu Problemen gekommen, wenn Nutzer der App ihren Mietwagen dort registriert und nicht wieder abgemeldet haben. Daher hat die Stadtverwaltung in der App nun eingerichtet, dass man den Mietwagen dort explizit als solchen deklariert und in einem nächsten Schritt auch eingibt, wie lange man ihn nutzen wird. Dafür bei den "Vehículos" ganz unten den Regler bei "¿Es un coche de alquiler?" nach rechts schieben und im Kalender das Enddatum des Nutzungszeitraums auswählen und mit "Aceptar fecha límite" bestätigen.

Derzeit nutzen 242.119 Nutzer mobiAPParc. Davon sind 91.000 aktiv. Mit der App kann man nicht nur die Auslastung in Parkhäusern und deren Standort checken, sondern auch Parkscheine für die kostenpflichtigen ORA-Zonen (blaue Linien) lösen.