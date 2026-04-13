Neuer Trend auf Mallorca: So läuft eine Taufe im Meer ab

In den ersten Mallorca-Jahren der evangelischen Pfarrer Martje Mechels und Holmfried Braun gab es nur sehr vereinzelt Anfragen, manchmal auch gar keine. Mittlerweile kann man schon von einem Trend sprechen: Immer mehr Menschen kontaktieren das Pfarrehepaar, weil sie sich im Meer taufen lassen wollen. „Wir haben die Taufen im Meer nirgendwo besonders beworben. Der Wunsch kommt von den Menschen selbst“, sagt Holmfried Braun. Statt um Säuglinge handele es sich bei den Meer-Täuflingen um Jugendliche, Erwachsene oder auch mal eine ganze Familie mit vier Kindern. „Nicht selten sind es auch Konfirmanden, deren Eltern damals beschlossen haben, dass sie später selbst entscheiden sollen, ob sie sich taufen lassen wollen“, erzählt Braun. Unter den Täuflingen seien gleichermaßen Residenten wie Urlauber.

Warum im Meer?

„Von Jesus wird berichtet, dass er sich am Fluss Jordan hat taufen lassen. Am Anfang fanden Taufen immer an Seen oder Flüssen statt. Erst später wurden sie in die Kirchen verlagert“, erklärt Braun. Und Wasser sei ohnehin vonnöten, ob aus der Taufschale, einem Taufkrug oder eben wie auf Mallorca aus dem Meer.

Wo kann man sich taufen lassen?

Als Ort würden sich die Täuflinge häufig einen Strand oder eine Bucht aussuchen, der für sie eine besondere Bedeutung hat. „Manche haben in der Nähe ein Ferienhaus oder ihre Kindheit dort verbracht“, weiß Braun. In einigen Fällen würde das Pfarr-Ehepaar aber auch Wünsche ausschlagen. Wenn die Täuflinge etwa die Playa de Palma oder direkt den Ballermann vorschlagen würden, würde Braun ihnen sehr ans Herz legen, sich eher einen ruhigeren Ort auszusuchen. „Auch am Es-Trenc-Strand haben wir mal geschaut, wo man eine Taufe veranstalten könnte. Damals waren allerdings am Nachmittag sehr viele Menschen dort, teils ohne Badebekleidung. Das passt dann doch nicht so gut, wie wir schnell gemerkt haben“, erinnert sich Mechels.

Eine Option sei in solchen Fällen während der Saison, die Taufe in den frühen Morgenstunden abzuhalten, wenn noch kaum Badegäste am Strand sind. „Die Stimmung dort ist dann besonders schön und auch wir Pfarrer müssen so nicht befürchten, einen Sonnenstich zu bekommen“, fügt Braun hinzu.

Wann finden die Taufen statt?

Hinsichtlich des genauen Datums richten sich die Pfarrer wie bei Hochzeiten auch nach den Wünschen der Täuflinge. Die meisten Taufen würden zwischen April und Oktober stattfinden. „Im November im Meer taufen, geht vielleicht noch, aber zwischen Dezember und März, ist es keine Freude“, scherzt Mechels, die mal eine Anfrage für Januar hatte. „Die Frau war über Silvester mit ihrer Familie zum Urlaub auf der Insel und dachte, es sei ein guter Termin“, erinnert sich die Pfarrerin. „Da sie ganz untergetaucht werden wollte, hatte ich schon überlegt, wie wir es am besten machen können, um nicht allzu sehr zu frieren“, so Mechels. Letztlich habe sich die Frau dann doch dafür entschieden, die Taufe auf Mai zu verschieben.

Wie läuft Eine Taufe im Meer ab?

Grob kann man sich zwischen zwei Taufarten im Meer entscheiden: „Der Pfarrer oder die Pfarrerin kann entweder mit der Hand oder einer Taufmuschel Wasser schöpfen und gießt es dann über den Täufling. Alternativ kann man sich eine Ganzkörpertaufe wählen. Dabei wird der Täufling komplett unter Wasser getaucht“, so Braun. Dabei nimmt der Pfarrer oder die Pfarrerin den Täufling mit einer zweiten Person in den Arm und hält ihn nach hinten weg. „Es ist auch ein Sich-fallen-lassen“, betont Mechels.

Welche Kleidung sollte man tragen?

„Wir empfehlen Taufkleidung, also eine weiße Hose mit Hemd oder Bluse“, so Braun. Badekleidung sei nicht angebracht. Auch die Pfarrer selbst gehen mit einem sommerlichen, schwarzen Talar ins Wasser, entweder knöcheltief oder bei einer Ganzkörpertaufe ganz. Im Anschluss bleibe dann eine Salzkruste auf dem Talar. „Das ist nicht schlimm. Er kommt dann einfach in die Reinigung“, sagen die Pfarrer.

Was ist nicht erlaubt?

Man kennt es von „Strandhochzeiten“, bei denen es ebenfalls verboten ist: Am Strand dürfen keine Stuhlreihen oder ähnliches für Gäste und andere Objekte wie Deko aufgebaut werden. „Allenfalls für ältere Gäste kann man etwa einen Strandstuhl mitnehmen. Die Taufen im Meer sind kleinere Feiern als etwa Hochzeiten. Wir stehen mit dem Täufling und den Gästen einfach in einem Kreis, singen und beten zusammen“, betont Mechels.

Auch mit dem Anzünden der Taufkerze muss man sich aufgrund der Waldbrandgefahr im Sommer bis nach der Zeremonie gedulden. „Man kann sie in einem großen Glas mitnehmen und dann beim Kaffee-Trinken anzünden“, schlägt Mechels vor.

Wie lange dauert eine Taufe im Meer?

Die Dauer hänge davon ab, wie viele Lieder gewünscht sind und ob etwa die Paten oder Angehörigen Texte vortragen. Meist dauern die Taufen zwischen 15 und 20 Minuten.

Welche Dokumente braucht man?

Handelt es sich um minderjährige Täuflinge, müssen zumindest ein Elternteil sowie die Paten Mitglieder der Kirche sein. Zudem muss eine Kopie der Geburtsurkunde des Kindes mitgebracht werden. Bei Jugendlichen oder Erwachsenen reicht der freie Wille zur Taufe, eine Geburtsurkunde ist nicht notwendig.

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Was kostet die Taufe?

Für die Formalien und Geschenke, die der Täufling bekommt, verlangt die deutschsprachige evangelische Gemeinde eine Spende von 300 Euro. Dabei ist es egal, wo die Taufe auf Mallorca stattfindet.

Sich im Meer taufen lassen: Deutschsprachige Evangelische Gemeinde auf den Balearen, kirche-balearen.net, Tel.: 971–74 32 67, info@kirche-balearen.net

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