Leserfragen auf Mallorca: Wo kann ich meinen kaputten Lieblingstisch aus Holz reparieren lassen?

Mein Lieblingstisch aus Holz ist mir leider kaputtgegangen. Ich denke, man kann ihn wieder reparieren, aber ich weiß nicht, wo. Könnten Sie mir weiterhelfen mit einer Anlaufstelle? (Birgit L., per E-Mail)

Es gibt die Möglichkeit, den Tisch beim Baumarkt Leroy Merlin reparieren zu lassen. Dafür können Sie den Service Hogami nutzen. Ein Schreiner kommt zu Ihnen nach Hause und repariert den Schaden. Sie bekommen zuvor einen Kostenvoranschlag. Auch kleinere Werkstätten bieten Reparaturen an. So gibt es in Inca etwa die Schreinerin Sonia Enseñat. Zu erreichen ist sie unter: soniarestaura.com oder unter Tel.: 637-99 68 38.

Mein Mann und ich wandern gerne, und es soll eine landschaftlich wunderschöne Wanderung rund um Vilafranca geben. Hauptsächlich durch die grünen Wiesen auf Trampelpfaden und teilweise Asphalt. Haben Sie eine Idee, wo ich die finden könnte? (Gaby S., per E-Mail)

Die Seite Wikiloc ist eine gute Adresse. Wenn Sie hier in der Suchmaske Vilafranca de Bonany eingeben, finden Sie zahlreiche Wege rund um den Ort.

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