Leitungswasser auf Mallorca: Wo es trinkbar ist und wie Urlauber und Residenten das prüfen können

Kann man Leitungswasser auf Mallorca trinken? Die Frage stellen sich viele deutsche Inselurlauber. Die Anwort lautet meistens Ja. Es kommt jedoch ein wenig darauf an, wo man sich befindet. Zwar ist Leitungswasser auf der Insel in der Regel tatsächlich von den Behörden als Trinkwasser eingestuft, es gibt allerdings örtliche Ausnahmen, die auch von Zeit zu Zeit variieren können.

Grundsätzlich stehen die Inselbewohner dem Trinken aus dem Hahn eher skeptisch gegenüber. Viele haben in ihren Häusern entweder eingebaute Filteranlagen, oder aber sie schleppen kontinuierlich Wasser in 5- bis 8-Liter-Kanistern aus den Supermärkten an. Dass wirklich jemand ganz alltäglich einfach sein Glas unter den Wasserhahn hält, kommt sehr selten vor.

Keine Gesundheitsgefahr, aber...

Dabei betonen die Behörden immer wieder, dass in den meisten Ortschaften keine Gesundheitsgefahr vom Leitungswasser für die Konsumenten ausgeht. Zuletzt hatte allerdings Greenpeace auf mögliche Gesundheitsrisiken wegen hoher Nitratbelastung im Leitungswasser einiger Gemeinden hingewiesen. Abgesehen davon schmeckt das Leitungswasser auf der Insel vielen Menschen auch einfach nicht besonders gut - sein hoher Kalkgehalt ist zwar an sich nicht schädlich, aber auch nicht so schmackhaft, wie es meist in Haushalten in Deutschland der Fall ist.

Um zu prüfen, ob im eigenen Wohn- oder Urlaubsort auf der Insel denn nun trinkbares Wasser aus dem Hahn kommt oder nicht, dient das online-Bürgerportal SINAC, das das zentralspanische Gesundheitsministerium organisiert. Hier kann jeder Konsument genau nachschauen, wie sich das Leitungswasser in seinem Ort zusammensetzt und wann die letzten Qualitätsprüfungen stattgefunden haben.

Und so geht's:

Zunächst die Startseite des Portals aufrufen: https://sinac.sanidad.gob.es. Dort auf den Button "Acceso Ciudadano" klicken - also den Zugang für interessierte Bürger. Dann erscheint eine Liste, aus der man den Punkt "Información actual sobre agua de consumo" (aktuelle Infos über Trinkwasser) auswählt und anklickt.

Jetzt kann man in einer Suchmaske die jeweilige Ortschaft auswählen, über die man Informationen erhalten will: Beim Suchfeld "CCAA" einfach die Region ("04 Balears, Illes") auswählen. Dann bei "Provincia" noch einmal "Balears, Illes" auswählen.

Bei "municipio" in der Suchleiste die entsprechende Gemeinde anklicken (Achtung: Gemeint ist nicht die Ortschaft, sondern die übergeordnete Gemeinde. Bei Santa Ponça ist dies beispielsweise Calvià, bei Cala Ratjada ist es Capdepera und bei Cala Millor je nachdem Sant Llorenç oder Son Servera). Dann unten auf "buscar" (suchen) drücken.

Analysen sind online zu finden

Jetzt muss noch das spezifische Kanalisationsnetz (Red de Distribución) der jeweiligen Ortschaft ausgewählt werden. Anklicken, dann erscheint die detaillierte Übersicht der Daten, die zu diesem Netz erfasst sind. Ganz oben gibt es zwei Reiter: "Características del abastecimiento" (Merkmale der Wasserversorgung) und "Calidad del Agua" (Wasserqualität).

Um zu prüfen, ob das Wasser aus der Leitung tatsächlich trinkbar ist, auf den Reiter "Calidad de Agua" klicken. Jetzt erscheint in der Regel eine lange Reihe an Analysen, die in den zurückliegenden Monaten und Jahren zum jeweiligen Netz durchgeführt worden sind. Wer sich für Details interessiert, kann diese bei "ver detalle" anschauen oder bei "descargar" herunterladen.

Möchte man aber einfach nur wissen, ob die Werte in Ordnung sind, reicht es, ohne zu klicken auf die zweite Spalte zu schauen. Steht dort "Agua apta para el consumo", so kann man sich sicher sein, dass (zumindest der Probe zufolge) das Wasser für den Verbrauch und Konsum geeignet ist. Steht dort "Agua no apta para el consumo" ist das Gegenteil der Fall und man sollte vom direkten Trinken aus dem Hahn zumindest vorübergehend absehen.

Fazit

Grundsätzlich ist das Trinken von Leitungswasser also - anders als die landläufige Meinung - auf Mallorca nicht tabu. Auch zum Kochen und Zähneputzen kann es in der Regel bedenkenlos genutzt werden. Ein regelmäßiges Abchecken auf dem SINAC-Portal kann aber nicht schaden.