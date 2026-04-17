Kann ich die Sonnenfinsternis auf Mallorca von zu Hause aus sehen? Dieser Test gibt die Antwort

Hobbyastronomen fiebern schon auf den großen Tag hin: Am 12. August 2026 werden Mallorca und die Nachbarinseln zu den wenigen Gebieten Europas zählen, von denen aus eine totale Sonnenfinsternis beobachtet werden kann. Da das Naturereignis sehr tief über dem Horizont stattfinden wird, können jedoch sogar ein Gebäude, ein Baum oder eine Geländeerhebung die Sicht verhindern.

Aus diesem Grund stellen die Balearen-Regierung und die Balearen-Universität mit Hilfe von Astromallorca und Freiwilligen des Katastrophenschutzes der Bevölkerung eine einfache und zugängliche Sichtbarkeitsprobe zur Verfügung. Der Test soll es ermöglichen, schon Monate im Voraus zu überprüfen, ob Sie die Finsternis von Ihrem gewünschten Standort aus sehen können. Die Ergebnisse sollen die Basis bilden, um eine Karte mit besonders geeigneten Beobachtungspunkten auf den Inseln zu erstellen.

So läuft der Sonnenfinsternis-Test ab

Der Test ist denkbar einfach: Wer die Sonnenfinsternis am 12. August von einem bestimmten Ort aus beobachten will, sollte sich am 29. oder 30. April zur für seine Zone festgelegten Uhrzeit dorthin begeben und in Richtung Sonnenuntergang schauen. Ist die Sonne dann sichtbar, wird sie dort auch während der totalen Phase der Finsternis zu sehen sein. Ist sie bereits verdeckt oder untergegangen, muss ein anderer Standort mit freierer Sicht nach Westen gesucht werden.

Die angegebenen Uhrzeiten sind nach Inseln und Regionen gestaffelt. Auf Menorca soll der Test um 20.25 Uhr stattfinden, im Norden und Zentrum Mallorcas um 20.26 Uhr, im Süden Mallorcas um 20.27 Uhr, auf Ibiza um 20.28 Uhr und auf Formentera ebenfalls um 20.28 Uhr.

Die Sonnenfinsternis am 12. August ist für viele das Ereignis des Jahres auf Mallorca. / Guillem Bosch

Achtung: Nicht zu lange in die Sonne schauen

Für den Test selbst raten die Organisatoren zu Vorsicht: Es gehe nur darum, kurz zu prüfen, ob die Sonne zur angegebenen Zeit sichtbar sei. Niemand solle länger als ein paar Sekunden direkt in die Sonne schauen. Wenn sie noch blendet, reiche es aus festzustellen, ob ihr direktes Licht am Beobachtungsort ankommt. Wichtig: Für den eigentlichen Tag der Sonnenfinsternis gelten deutlich strengere Regeln. Dann sind laut den Veranstaltern während der gesamten Beobachtung zugelassene Schutzbrillen nötig, außer in den wenigen Sekunden der Totalität.

Warum der Test gerade an diesen Tagen stattfindet, erklären die Organisatoren mit der Position der Sonne: Am 29. und 30. April stehe sie nahezu an derselben Stelle und in fast derselben Höhe über dem Horizont wie am 12. August während der totalen Phase. Die Uhrzeiten seien auf Grundlage präziser Berechnungen festgelegt worden. Berücksichtigt worden seien dabei die Bewegung des Mondschattens und atmosphärische Bedingungen.

Am Mittwoch, 12. August 2026, soll sich der Mond ab 19.38 Uhr zwischen Erde und Sonne schieben. Weniger als eine Stunde später wird er die Sonne vollständig verdecken. Zwischen 20.30 Uhr und 20.34 Uhr wird sich der Tag in Nacht verwandeln. Von einigen Orten der Balearen aus wird die Sonne dann komplett verfinstert zu sehen sein.

Website bündelt Hinweise und Sicherheitsinfos

Auf der Internetseite der Balearen-Regierung finden Interessierte wissenschaftliche Daten und Erklärungen zu dem Himmelsereignis, Sicherheitshinweise für die Beobachtung, Berichte über die letzte totale Sonnenfinsternis auf den Inseln im Jahr 1905 sowie Informationen zu Beobachtungsorten, Straßen, öffentlichem Verkehr und Naturschutzmaßnahmen.

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