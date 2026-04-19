Nur Bares ist Wahres? Wo Mallorca Deutschland beim Zahlen mit Karte voraus ist

In Deutschland sieht man es immer wieder: Zettel, ausgedruckt und mit Klebeband an die Eingangstür gehängt. Aufschrift: "Hier keine Kartenzahlung möglich" oder "Kartenzahlung erst ab einem Betrag ab 20 Euro". Egal ob beim Bäcker, Friseur oder im Bus. Wer in Deutschland unterwegs ist, dem ist geraten immer einen Schein dabei zu haben. Ganz anders sieht es mittlerweile auf Mallorca aus. Kein Bargeld dabei? Kein Problem! Die Insel hat Deutschland einiges voraus.

Bus und Bahn auch ohne Bar

Wer in Deutschland mit dem Bus unterwegs ist und keine Dauerkarte oder Deutschlandticket dabei hat, muss oft mit Bargeld zahlen. Ganz anders sieht es auf Mallorca aus: Nachdem die tib-Busse mit der Kartenzahlung vorgelegt haben, ist das kontaktlose Bezahlen mittlerweile auch in den EMT-Bussen möglich. Auch wer mit dem Zug unterwegs ist, hat es leicht. Karte auf das Kartenlesegerät vor der Schranke legen und schon kommt man durch. Und noch ein Vorteil: Wer mit im öffentlichen Personennahverkehr mit Karte zahlt, wird sogar belohnt. Oft sind die Tarife günster, als wenn man Bar bezahlt.

Fahrgäste eines EMT-Busses in Palma. / Guillem Bosch

Auch kleine Beträge kein Problem

Wer in Deutschland mit Karte zahlen möchte, stößt oft auf das Problem des Mindestbeitrags: 10 Euro, 20 Euro oder sogar noch mehr. Wer da nur eine Kleinigkeit beim Bäcker oder Kiosk um die Ecke kaufen möchte, sammelt verzweifelt Dinge die man nicht braucht zusammen, um auf den Betrag zu kommen. Auf der Insel ist das Bezahlen mit Karte auch bei kleinen Beträgen kein Problem. Eine Cola im Kiosk für 2 Euro? Kein Problem, Karte aufgelegt und Dose auf. Ein kleiner Snack vom Bäcker oder Café auf die Hand? Auch hier gibt es keine Komplikationen.

Im Restaurant

Auch in den meisten Restaurants auf Mallorca kann bargeldlos bezahlt werden. Hier ist der Betrag meistens auch nicht von Relevanz. Aber Achtung: In manchen Lokalen kann das Trinkgeld ausschließlich in Bar bezahlt werden. Wer also in seinem Lieblings-Restaurant Nummer sicher gehen will, dass die Kellner auch Trinkgeld bekommen, der führt am besten ein paar Münzen mit sich.

Verwandte nachrichten

Ein Restaurant in Sóller. / Joan Mora

Hier braucht man eventuell Bargeld

An den meisten Orten ist man nur mit der Karte also eigentlich gut aufgehoben. Ab und an gibt es jedoch einige Ausnahmen. So zum Beispiel auf einigen Märkten. Da gibt es jedoch meistens die alternative Möglichkeit, mit der spanischen Version von Paypal - also Bizum - zu bezahlen. Auch in einigen Wanderhütten kann es sein, dass aufgrund des Empfangs die Kartenzahlung nicht funktioniert. Sonst kommt man auf Mallorca im Gegensatz zu Deutschland auch ohne Portemonnaie gut zurecht.