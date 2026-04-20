Sechster Mallorca-Standort: Hier eröffnet am Freitag ein weiteres Geschäft der Drogerie-Kette Rossmann

Sprecher der Drogerie-Kette Rossmann hatten sie vor einem Jahr bereits angekündigt, nun steht die Eröffnung der neusten Filiale unmittelbar bevor: Am Freitag (24.4.) um 9 Uhr können Kunden auch in Porto Cristo an der Ostküste der Insel Pflege- und Reinigungsprodukte, Süßigkeiten, Nahrungsmittel und Schreibwaren kaufen. Dann eröffnet im Carrer Mitjà de Mar, 1 (neben dem Eroski) das sechste Mallorca-Geschäft der Kette.

Mapa de Carrer del Mitjà de Mar, 1, 07680 Porto Cristo, Illes Balears

Mit 250 Quadratmetern Verkaufsfläche wird es zwar die kleinste Insel-Filiale sein, dennoch gibt es dieselben Produkte wie etwa in der auf den Ramblas in Palma mit 350 Quadratmetern Verkaufsfläche, wie es vonseiten des Unternehmens heißt.

Das neue Geschäft in Porto Cristo wird montags bis samstags von 9 bis 21.30 Uhr geöffnet sein, und das das ganze Jahr über. "Nach den Erfolgen von Manacor und Felanitx wollen wir unser Netz im Osten Mallorcas weiter verdichten", so Stefan Frings, Spanien-Chef von Rossmann, zur Standortwahl der neuen Filiale.

Ab Freitag (24.4.) können Kunden auch bei Rossmann in Porto Cristo einkaufen. / Rossmann

Rossmann hat nach der Neueröffnung sechs Filialen auf der Insel. Neben denen in Manacor und Felanitx gibt es drei weitere in Palma. Im Jahr 2027 soll eine weitere Filiale in Magaluf eröffnen. "Den Standort haben wir schon. Er befindet sich direkt neben dem neuen Lidl, im Carrer Blanc", so Frings. Wann mit dem Bau begonnen wird, sei noch unklar.

Rabatt-Aktion zur Neueröffnung

Rossmann organisiert anlässlich der Neueröffnung wie gewohnt eine Rabatt-Aktion. Kunden bekommen bis zum 30. April 10 Prozent auf das gesamte Sortiment (ohne Ausnahmen). Auf dekorative Kosmetik (also etwa Eyeliner, Nagellack oder Lidschatten) gibt es zusätzliche 20 Prozent Rabatt.

Rossmann hatte 2020 die erste spanische Filiale in Valencia eröffnet und ist seitdem auf Expansionskurs. Auf Mallorca ist die Kette seit 2022 vertreten. Eine Übersicht mit allen Geschäften finden Sie unter diesem Link.