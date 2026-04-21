Ehrenämter auf Mallorca: So können Sie sich engagieren und das sind die gefragtesten Programme

Marga Gayà ist Direktorin der Ehrenamtsagentur „Plataforma Voluntariat Illes Balears“, einer 2006 gegründeten Privatinitiative, die balearenweit mit derzeit 55 Wohltätigkeitsverbänden, NGOs, Vereinen oder Stiftungen zusammenarbeitet. Zum 20-jährigen Bestehen beantwortet sie die wichtigsten Fragen.

Welchen Bereichen gehören die Einrichtungen an, und welche Tätigkeiten bieten sie an?

Es gibt insgesamt neun Bereiche, darunter Kultur, Sport, Förderung von Freizeitaktivitäten oder Gesundheits- und Sozialwesen. Manche Einrichtungen sind sehr klein und arbeiten nur in einem Bereich, etwa Afama aus Pollença, ein Verein für Angehörige von Alzheimer-Patienten. Andere wie das Rote Kreuz decken alle Bereiche ab. Die Einrichtungen sind unterschiedlich groß und bieten unterschiedlich viele Freiwilligenprogramme an. Aktuell haben wir insgesamt um die 150 Programme.

Wie findet man das passende für sich?

Auf unserer Website finden Interessenten eine Art Suchmaschine mit verschiedenen Filtern. Man kann zum Beispiel Programme in einer bestimmten Gemeinde auswählen. Auch, an wie vielen und welchen Wochentagen man Zeit für das Ehrenamt hat, lässt sich angeben. Über die einzelnen Einträge kann man sich per Formular bei uns melden. Wir vermitteln dann zwischen dem Interessenten und der Einrichtung. Wichtig ist, dass Interessenten das Ehrenamt nach ihren persönlichen Vorlieben wählen. Wenn jemand sagt: „Ich helfe dort, wo ich gebraucht werde“, geht das meistens schief. Auch sollten die Prinzipien des Freiwilligen mit denen der Einrichtung übereinstimmen. Wenn ich der katholischen Kirche sehr kritisch gegenüberstehe, bin ich bei der Caritas schlecht aufgehoben.

Wie viel Zeit muss oder sollte man in ein Ehrenamt investieren?

Das kann man so nicht sagen. Jeder kann je nach der Zeit, die er zur Verfügung hat, ein Ehrenamt finden. Schwierig wird es allenfalls, wenn ein Interessent etwa nur donnerstags von 17.30 bis 18.30 Uhr kann.

Fehlt es aktuell an Freiwilligen?

Derzeit gibt es in den Einrichtungen auf den Balearen, die wir betreuen, 10.200 Freiwillige. Es fehlen eigentlich immer welche, zumal auch nicht alle Programme zum selben Zeitpunkt im Jahr beginnen. Manche fangen pünktlich zum Schulanfang an, die für Sommerschulen parallel zu den Ferien. Jedes Programm hat seinen eigenen Kalender.

Gibt es einen Zeitpunkt im Jahr, an dem sich besonders viele Interessenten bei Ihnen melden?

Definitiv vor Weihnachten. Da werden alle plötzlich solidarischer. Die Leute wollen dann oft bei der Essenausgabe von Tafeln helfen. Doch da sind wir sehr kritisch, das unterstützen wir nicht. Die Organisationen, die Essen ausgeben, tun dies das ganze Jahr über und nicht nur an Weihnachten. Es gibt aber schon auch die Möglichkeit, mal nur an einem Tag zu helfen. Die Fundación RANA etwa organisiert einmal pro Jahr einen Markt und sucht dafür Helfer.

Wie sieht das typische Profil eines Freiwilligen aus?

Zwei von drei voluntarios sind Frauen, oft sind sie über 55 Jahre alt, haben studiert.

Was waren die kuriosesten Anfragen, die Sie erhalten haben?

Nicht selten rufen uns Seniorinnen an, die für ihre Partner, die bald in Rente gehen, eine Beschäftigung suchen. Sobald der Sommer näher rückt, melden sich auch viele Mütter bei uns. Sie suchen eigentlich eine Sommerschule, um ihre Kinder unterzubringen. Um ein Ehrenamt ausführen zu können, muss man aber mindestens 14 Jahre alt sein.

Welche Voraussetzungen muss man noch mitbringen. Wer kann kein Freiwilliger werden?

Die Voraussetzungen sind von Programm zu Programm unterschiedlich. Wer bei der Telefonseelsorge (Teléfono de la Esperanza) arbeiten will, muss mindestens 21 Jahre alt sein. Wer mit Minderjährigen oder Menschen mit Behinderung arbeitet, darf kein Sexualstraftäter sein und muss das auch entsprechend nachweisen können.

Welche ehrenamtlichen Tätigkeiten sind am gefragtesten, für welche gibt es hingegen eher weniger Interessenten?

Am meisten fragen Interessenten nach Programmen, bei denen sie Personen begleiten können, etwa Senioren, kranke Menschen oder bedürftige Kinder. Programme aus dem kulturellen Bereich stoßen hingegen auf eher weniger Interesse.

Oft sind die Freiwilligen Frauen über 55 Jahren. / Plataforma Voluntariat Illes Balears

Wie funktioniert das mit den Schulungen?

Es gibt eine vier bis fünf Stunden dauernde Basis-Schulung für alle, die bald ihr Ehrenamt anfangen oder schon dabei sind. Man kann sie online oder vor Ort machen. Darin geht es etwa um die Rechte und Pflichten von Ehrenamtlichen. Die anderen Schulungen richten sich an die Einrichtungen und die dortigen Verantwortlichen für die Ehrenämter. Darin erklären wir ihnen etwa, wie sie die Ehrenamtler behandeln sollten oder wie sie Programme entwerfen. Die Schulungen sind auf Spanisch und Katalanisch.

Sind auch Deutsche unter den Freiwilligen?

Da wir die Nationalität nicht abfragen, weiß ich das nicht. Diese Daten haben aber die Einrichtungen. Ich nehme an, dass es auch deutschsprachige Freiwillige gibt, ja.

Gibt es eine Art Vertrag zwischen der Einrichtung und dem Freiwilligen?

Man unterschreibt eine Art Verpflichtungserklärung. Darin steht, was die Tätigkeiten sind, wann und wo man ihnen nachgeht und wie lange. Manche Programme gehen ein ganzes Jahr, andere nur von September bis Juni.

Wie lange macht jemand im Schnitt ein Ehrenamt?

Wir selbst vermitteln die Freiwilligen nur. Daten der Einrichtungen aus den vergangenen Jahren zeigen aber, dass die Freiwilligen die Ehrenämter im Schnitt drei bis vier Jahre lang machen. Es gibt aber auch welche, die zehn Jahre dabei sind.

Bekommen die Freiwilligen eine Aufwandsentschädigung?

Freiwilligenarbeit ist freiwillig, uneigennützig und ohne Gegenleistung. Es dürfen für den Freiwilligen aber auch keine Kosten entstehen. Eine Unfall- und Haftpflichtversicherung ist verpflichtend. Für die Kosten kommt die Einrichtung auf.

Damit alle Freiwilligen gut auf ihre Tätigkeit vorbereitet werden, gibt es Schulungen. / Plataforma Voluntariat Illes Balears

Sich engagieren: plataformavoluntariat.org, Hotline: +34 900-10 29 79, WhatsApp: 650-80 10 26

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