Leserfragen: Muss ich mir nachts auf dem Heimweg Sorgen wegen des Straßenstrichs in Palma machen?

Ich bin nach einem längeren Aufenthalt auf Mallorca wieder in Deutschland beheimatet und habe eine Frage: Ihr habt vergangenes Jahr über die illegalen meist chinesischen Massagesalons und einem Straßenstrich im Carrer de Manacor in Palma berichtet. Ist der Straßenstrich im Carrer de Manacor noch aktuell? Ich frage, weil meine Nichte dort eine Unterkunft entdeckt hat, die sie unbedingt buchen will, aber für zwei Mädchen wäre das nachts nicht gut. (Christina L., per E-Mail)

Normalerweise ist Palma eine vergleichsweise sichere Stadt. Der Carrer Manacor ist recht lang. Wenn sich die Wohnung in der Nähe des Zentrums (an den Avenidas) befindet, würde ich mir keine Sorgen machen, auch wenn hier ab und zu ein paar Prostituierte an der Straße stehen. Zu Zwischenfällen mit Passanten kommt es aber praktisch nie. Weiter stadtauswärts liegt der Parque Wifi, wo es vereinzelt Probleme mit Schlägereien gibt. Und das letzte Stück vor der Ringautobahn im Viertel La Soledat ist für einen Urlaub wohl auch nicht so geeignet.

Ab morgen Mittag bin ich in Cala d’Or, um Urlaub zu machen. Sehr gerne würde ich den großartigen Garten von Hans und Gritli Liesenhoff in Can Estel besuchen. Da ich im Internet keine Adresse finde, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir die Anschrift dieses Kleinods geben könnten. (Ulla Z., per E-Mail)

Es handelt sich bei Can Estel leider um ein privates Anwesen und keinen öffentlich zugänglichen Garten. Die Eigentümer haben für die MZ eine Ausnahme gemacht und die Reporterin für einen Artikel hineingelassen.

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