Leserfragen auf Mallorca: Darf ich mit einem Elektroauto nicht in die Umweltzone in Sóller einfahren?

Laut Berichterstattung ist die Einfahrt in die Umweltzone in Sóller nur für Fahrzeuge erlaubt die in der Gemeinde gemeldet sind. Ist dies wirklich korrekt? Oder handelt es sich doch primär um eine Umweltzone (ZBE) wie etwa in Palma und die Einfahrt ist für Elektro-Kfz mit blauer Umweltplakette sehr wohl gestattet, unabhängig davon, wo sie gemeldet sind? (Nico, per E-Mail)

Es ist beides zugleich. Neben Fahrzeugen aus Sóller sind auch diejenigen mit der „Cero Emisiones“-Plakette erlaubt.

Als Residentin auf Mallorca habe ich die Transport-Tarjeta TIB (Transports de les Illes Balears). Muss ich die Tarjeta Única nun beantragen, oder kann meine TIB-Karte bleiben? Worin liegt der Unterschied? Warum wird jedes Mal ein kleiner Betrag von der Karte abgebucht? (Gitta R., per E-Mail)

Nein, Sie müssen nicht die Tarjeta Única beantragen, wenn Sie die normale Tarjeta Intermodal bereits besitzen. Dass allerdings etwas abgebucht wird, sollte nicht sein. Da würde ich mich an Ihrer Stelle an das TIB-Büro im Hauptbahnhof Estació Intermodal wenden und nachfragen.

Leser fragen die MZ

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