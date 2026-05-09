Die große Übersicht über die verschiedenen Gemeinden: So viel kosten 2026 die Strandliegen und Sonnenschirme auf Mallorca

„Sind die Liegen am Strand von Peguera schon aufgebaut?“, „Was kosten die Strandliegen und Sonnenschirme in diesem Jahr?“, „Gibt es Premium-Liegen?“ Diese Fragen liest man dieser Tage immer wieder in verschiedenen Mallorca-Facebook-Gruppen. Noch nicht in allen Gemeinden waren die hamacas und sombrillas bis Mittwoch (6.5.) schon aufgestellt. Teils müsste der Verleih sogar erst noch ausgeschrieben werden, hieß es bei einigen Rathäusern. In anderen wiederum stehen die Preise, die von Gemeinde zu Gemeinde teils stark variieren, schon fest. Ein alphabetisch geordneter Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Alcúdia

Am Strand von Port d’Alcúdia kosten zwei Liegen, ein Schirm und die Nutzung des Safes 18,20 Euro. Nur die Liege und der Safe schlagen mit 9,10 Euro pro Tag zu Buche. Der Verleih ist jeden Tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, und die Liegen können praktischerweise auch online unter reserves.alcudia.net reserviert werden. Mehr noch: Auch die Zahlung kann im Netz abgewickelt werden – mit der App Alcúdia-Gandules-App, die sowohl im Google Playstore als auch im Apple Store verfügbar ist.

Die Preise am Strand von Sant Pere betragen ebenfalls 9,10 Euro pro Liege – der Sonnenschirm und Safe sind in dem Preis inbegriffen. Auch dort können Sie über die App reservieren.

Calvià

An den vielen Stränden dieser Gemeinde kosten die Liegen und Sonnenschirme laut einem Sprecher des Rathauses 6,50 Euro pro Stück und pro Tag. Wer etwa die Liegen und Sonnenschirme am Palmira-Strand in Peguera erst ab 15 Uhr mietet, zahlt laut einem Schild 4 Euro pro Liege und 4 Euro pro Sonnenschirm.

Die Preise für die diesjährige Saison am Palmira-Strand in Peguera. / Privat

Wer seine Wertsachen im Safe einschließen oder ein Handtuch leihen will, zahlt 1 Euro Aufpreis.

Wer den Safe nutzen will, zahlt 1 Euro Aufpreis. / Privat

Die balinesischen Betten am Palmira-Strand schlagen mit 30 Euro (ab 15 Uhr mit 15 Euro) zu Buche.

Wer es sich im balinesischen Bett am Palmira-Strand bequem machen möchte, kann mit diesen Preisen rechnen. / Privat

Capdepera

Im Gemeindegebiet kosten zwei Liegen und ein Sonnenschirm laut einem Sprecher des Rathauses 19,50 Euro pro Tag. Zu Capdepera gehören etwa die Strände Cala Agulla, Cala Mesquida, Canyamel oder auch die Cala Gat und der Strand in Sa Font de sa Cala.

Felanitx

Cala Sa Nau, Cala Mitjana, Cala Serena, Cala Ferrera oder auch Cala Marçal oder s’Arenal (Portocolom) sind einige der Strände, die zu Felanitx gehören. Laut einer Sprecherin im Rathaus kosten die Liegen an den Stränden in diesem Jahr 16 Euro. Im Paket sind zwei Liegen, ein Sonnenschirm und der Safe.

Llucmajor

Zur Gemeinde Llucmajor gehört insbesondere der Strandabschnitt in Arenal, südlich des Torrent des Jueus, an dem es Liegen und Sonnenschirme gibt. Sie kosten jeweils 8 Euro. Die Nutzung der Safes ist im Preis enthalten.

Manacor

Im Gemeindegebiet von Mallorcas zweitgrößter Stadt liegt etwa der Strand von Porto Cristo. Hier sind schon Schirme und Liegen aufgebaut.

Am Strand von Porto Cristo sind die Liegen und Sonnenschirme schon aufgebaut. / Mark Wycislik

Eine Liege inklusive Sonnenschirm schlägt mit 10,50 Euro zu Buche. Zwei Liegen mit Sonnenschirm kosten 15,50 Euro. Laut den Informationen auf einem Schild ist der Stranddienst jeweils von 10 bis 17 Uhr in Betrieb.

Die Preise für "hamacas" und "sombrillas" am Strand von Porto Cristo. / Mark Wycislik

Zum Gemeindegebiet von Manacor gehören darüber hinaus auch beispielsweise die Strände Cala Anguila, Cala Mandia, Cala Romántica und Cala Domingos. Laut einer Sprecherin kostet die Liege dort in diesem Sommer 5,50 Euro. Ein Sonnenschirm schlägt mit demselben Preis zu Buche.

Muro

An der Playa de Muro kosten im Sector I und II Liegen und Sonnenschirme jeweils 7 Euro. Auch zwei Liegen inklusive ein Schirm schlagen mit 21 Euro zu Buche. In Es Capellans kommen Badegäste mit jeweils 6,50 Euro etwas günstiger weg. Auch hier gibt es keine gesonderten Paketpreise, sondern zwei Liegen und ein Schirm kosten 19,50 Euro. Die Nutzung des Safes ist jeweils im Preis inbegriffen.

Playa de Palma

An der Playa de Palma, dem berühmtesten Strand der Insel, kosten eine Liege, ein Schirm und ein Safe in diesem Jahr 20 Euro. Zwei Liegen, ein Schirm und ein Safe schlagen mit 30 Euro zu Buche.

Pollença

In Port de Pollença kosten zwei Liegen und ein Schirm 21 Euro pro Tag. Ein Schirm und eine Liege schlagen mit 14 Euro zu Buche.

Die Preise am Strand von Port de Pollença. / Luisa

Santanyí

In der Gemeinde im Südosten der Insel beträgt der Preise für einen Sonnenschirm und eine Liege „zwischen 16 und 17 Euro“, wie der Pressesprecher der Gemeinde etwas unbestimmt mitteilt.

Sant Llorenç des Cardassar

Zum Gemeindegebiet gehören etwa Teile der Strände von Sa Coma, s’Illot und Cala Millor. Die Preise in der diesjährigen Saison sind wie folgt: Die einfache Liege kostet 6,05 Euro (inklusive Mehrwertsteuer). Dieser Preis muss auch für den Sonnenschirm gezahlt werden. Die Nutzung des Safes schlägt mit 1,94 Euro zu Buche. Komfortablere Liegen kosten hingegen 18 Euro.

Wer zwei herkömmliche Liegen, einen Schirm und den Safe nutzen will, wird mit 20,09 Euro zur Kasse gebeten. Wer statt der herkömmlichen Liegen die Premium-Liegen benutzen will, zahlt für das ganze Paket inklusive Sonnenschirm und Safe 44 Euro.

Santa Margalida

Zu dieser Gemeinde gehört etwa der Strand in der Urlauberhochburg Can Picafort. Am Dienstag (5.5.) waren dort noch keine Liegen und Sonnenschirme aufgestellt. Dementsprechend sind auch noch keine Preise bekannt.

Ist noch ohne Liegen und Sonnenschirme: der Strand von Can Picafort. / Schaar

Ses Salines

Zum Gemeindegebiet gehören die Strände Es Cotó, Es Port und Es Dolç (Colònia de Sant Jordi). Eine herkömmliche Liege kostet 8 Euro, eine Premium-Liege 10 Euro. Die Sonnenschirme schlagen mit jeweils 6 Euro zu Buche. Für die Nutzung des Safes verlangt der Strandbetreiber vor Ort 1 Euro.

Sóller

In der Gemeinde Sóller liegen die beiden Strände in Port de Sóller. Laut einem Sprecher des Rathauses dürfen die Schirme und Liegen in diesem Jahr pro Stück maximal 6 Euro kosten. Die Nutzung des Safes schlägt auch in dieser Gemeinde mit 1 Euro zu Buche.

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Son Servera

Diese Gemeinde teilt sich mit Sant Llorenç das Gebiet von Cala Millor. Zu Son Servera gehören dabei die Strände Cala Bona, Es Ribell und Sa Marjal. Laut einem Sprecher der Gemeinde kosten die Liegen dort in diesem Jahr 5 Euro pro Tag. Sonnenschirme schlagen mit demselben Preis zu Buche. Die komfortableren „hamacas plus“ kosten 14,88 Euro pro Tag. Wer den Safe nutzen will, muss zusätzlich 1,60 Euro zahlen.