Nach Inca: Diese spanische Supermarktkette ist jetzt auch mit zwei Geschäften in Palma vertreten

Erst Inca, jetzt Palma – und das sogar gleich zweimal: Die DIA-Gruppe, die hinter den gleichnamigen spanischen Supermärkten steckt, hat nach einem Geschäft in Inca dieser Tage gleich zwei neue Filialen in der Balearen-Hauptstadt eröffnet. Sie befinden sich im Carrer de Jaume Balmes, 32 (in der Nähe des Parc de Ses Estacions) und in der Avinguda Gaspar Bennazar Arquitecte, 18 (ganz in der Nähe der Stierkampfarena). Kurios ist dabei: Von einem Geschäft zum anderen sind es nur wenige Gehminuten.

Mapa de la ubicación de Supermercados Dia.

Ubicación de Supermercados Dia en Google Maps.

So viele Artikel gibt es im Sortiment

Die neuen Filialen, die am 6. Mai und am 13. Mai ihre Türen geöffnet haben, verfügen über ein Sortiment von rund 4.800 Artikeln, wie es in einem Artikel der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" heißt. Es sind die ersten beiden Geschäfte von DIA in Palma. Ein weiteres gibt es im Carrer de la Pau in Inca. Damit hat DIA auf Mallorca aktuell drei Geschäfte, auf den Balearen sechs.

In den beiden neuen Geschäften arbeiten sieben beziehungsweise acht Angestellte. Anlässlich der Neueröffnungen gibt es für Anwohner einen Monat lang Rabatte von 25 Prozent auf Obst, Gemüse oder auch Backwaren. Kunden mit der Club-Karte erhalten vier Wochen lang einen Rabatt von 5 Prozent auf ihren Einkauf. Die eingesparte Summe bekommen sie im Wallet in der DIA-App gutgeschrieben.

Das sind die Öffnungszeiten

Beide Geschäfte in Palma haben folgende Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9 bis 21.30 Uhr, sonntags von 9.30 bis 14.30 Uhr. Wer in Inca einkaufen möchte, kann zu denselben Zeiten kommen.

Die Gruppe DIA hat in Spanien und Argentinien über 3.300 Filialen. Die erste Filiale wurde 1979 in Madrid eröffnet, wo die meisten Menschen die Kette so alltäglich nutzen wie die Mallorquiner den Konkurrenten Mercadona. Auf Mallorca gab es vor einigen Jahren bereits DIA-Geschäfte, etwa in Petra und Palma. Auf Mallorcas Nachbarinsel Menorca gibt es zwei Filialen, auf Ibiza eine. Noch kein Geschäft gibt es bisher auf Formentera.