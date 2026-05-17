Lieferdienste von Supermärkten: So sparen Sie sich auf Mallorca den Gang ins Geschäft

Der Wocheneinkauf gehört für die meisten Menschen nicht zur Lieblingsbeschäftigung. Wer schon beim Gedanken daran, sich am Wochenende ins Getümmel stürzen zu müssen, die Lust verliert, kann sich Lebensmittel und Supermarkt-Produkte auf Mallorca online bestellen und teils noch am selben Tag bequem nach Hause liefern lassen.

Die deutschen Supermarktketten Aldi und Lidl bieten hierzulande ebenso wenig wie die mallorquinische Kette Agromat ein Lieferdienst an. Dafür machen es viele andere Geschäfte Käuferinnen und Käufern leicht:

El Corte Inglés

Schon seit über 35 Jahren bringt der Kaufhausriese El Corte Inglés auch Lebensmittel zu seinen Kunden nach Hause. Die Bestellung kann man entweder telefonisch (900-31 33 53) aufgeben, online (elcorteingles.es/supermercado) oder per App (El Corte Inglés). Beim MZ-Test gab es in der Anwendung allerdings Probleme. So hieß es, eine Lieferung an die genannte Test-Postleitzahl in Palma sei derzeit nicht möglich. „Vor allem in Palma sind Lieferungen täglich möglich“, betont aber der Sprecher der Kette auf den Balearen.

Der Mindesteinkaufsbetrag für den Dienst liegt bei 10 Euro. Wer einen Kaufbetrag von mindestens 1 10 Euro für Lebensmittel erreicht und die Kundenkarte von El Corte Inglés hat, zahlt keine Lieferkosten. Auch Käufer ohne die Karte, die für mindestens 130 Euro bestellen, sind davon ausgenommen. Ansonsten kostet die Lieferung von Lebensmitteln inselweit dank eines Angebots, das noch bis zum 17. Juni gilt, aktuell pauschal 3,99 Euro. Danach kostet die Lieferung von El Corte Inglés wieder 8 Euro. Dabei ist es egal, wo der Konsument auf der Insel lebt oder untergebracht ist. Am Ende der Bestellung kann man noch den Wunschtag der Lieferung und den ungefähren Zeitraum auswählen.

Mercadona

Auch die Supermarktkette Mercadona liefert seit 2001 von montags bis samstags Einkäufe zu seinen Kunden inselweit nach Hause. Unter mercadona.es kann man seine Postleitzahl eingeben und wird dann auf die Website tienda.mercadona.es weitergeleitet, auf der man sich registrieren muss. Alternativ kann man bequem per App seine Wunschprodukte bestellen. Die Anwendung funktioniert mittlerweile auch für Mallorca.

Der Mindestbestellwert beträgt 60 Euro. Die Vorbereitung und Auslieferung des Einkaufs schlägt mit 8,20 Euro zu Buche. Wer alle Produkte in den virtuellen Einkaufskorb gelegt hat, bekommt einen Termin für die nächstmögliche Lieferung vorgeschlagen. Der ist auf Kundenwunsch beliebig veränderbar. Nicht immer klappt es mit der Lieferung noch am selben Tag. Gezahlt wird per Bankkarte oder über den Bezahldienst Bizum.

Erst kürzlich hat die Kette angekündigt, ihren Online-Verkauf auf Mallorca weiter ausbauen zu wollen. Dafür hat Mercadona im Gewerbegebiet Son Morro in Palma mit dem Bau eines eigens dafür vorgesehenen Lagers begonnen. Es soll dann 2027 in Betrieb genommen werden.

Mercadona will seine Online-Dienste auf Mallorca stark ausbauen. / Mercadona

Eroski

Die baskische Supermarktkette Eroski bietet Kunden ebenfalls einen Lieferdienst an. Dazu unter supermercado.eroski.es auf „Elige tipo de entrega“ oben in der Mitte und danach auf „Envío a domicilio“ klicken. Bei „¿Eres nuevo?“ die Postleitzahl des Wohnortes eingeben. Dann kann man sich entweder direkt registrieren oder erst einmal im Online-Shop stöbern und sich dann bei der Bestellung anmelden. Davor noch erneut auswählen, dass man die Bestellung nach Hause geliefert bekommen („Envío a domicilio“) und nicht im Laden abholen möchte.

Es gibt keinen Mindestbestellwert. Die Abwicklung und Lieferung kostet ab 3,95 Euro. Laut den Informationen auf der Website sollte die Lieferung am nächsten Tag eintreffen. Früher sei leider nicht möglich. Je nach gewünschter Lieferzeit und Tag kann der Preis variieren. Mit einer Kundenkarte lässt sich ab einem Einkaufswert von 140 Euro ohne Liefergebühr einkaufen. Auch darüber hinaus gibt es Angebote, bei denen die Lieferung, wenn der Einkaufswert einen bestimmten Betrag übersteigt, kostenlos ist.

Alcampo

Auch von der einzigen Alcampo-Filiale Mallorcas in der Gemeinde Marratxí können sich Kunden ihren Wocheneinkauf liefern lassen, per Bestellung in der App („Alcampo tienda online“) oder auf der Website compraonline.alcampo.es. Wichtig: Bitte auf der Website die Postleitzahl „07141“ eingeben. Nun werden alle für Mallorca gültigen Preise und Angebote sowie die auf der Insel verfügbaren Produkte angezeigt.

Für die Lieferung von Lebensmitteln am darauffolgenden Tag oder noch später zahlen Kunden 7 Euro. Wer die Einkäufe früher haben will, zahlt für eine Auslieferung am selben Tag 9,90 Euro. Achtung: Laut der Website muss die Bestellung vor 9 Uhr eingegangen sein. Garantiert werden kann die Lieferung am selben Tag zudem nur bei Verfügbarkeit.

Carrefour

Wer bei der französischen Supermarktkette Carrefour Lebensmittel oder andere Produkte einkaufen will, sollte auf der Website carrefour.es/supermercado bei „Envío a domicilio“ die Postleitzahl ändern und mit „Empezar a comprar“ bestätigen. Der Mindestbestellwert sind 50 Euro. Bei der Summe müssen bereits alle Rabatt-Codes abgezogen und Angebote eingerechnet sein.

Für die Lieferung von Einkäufen bis 140 Euro Wert zahlen Kunden 3,99 Euro Gebühr. Wer einen Großeinkauf für mehr als 150 Euro tätigt, dem wird für die Lieferung nichts berechnet. Ab und an gibt es spezielle Angebote für Inhaber der sogenannten Tarjeta PASS oder der des hauseigenen Club Carrefour, dank derer man die Lieferkosten schon ab einem Bestellwert von 100 oder 120 Euro erlassen bekommt.

SAM – DEUTSCHER SUPERMARKT

Auch der SAM an der Playa de Palma hat während der Pandemie einen Lieferservice gestartet. Die Mitarbeitern fahren die Waren aus dem gesamten Sortiment nach Absprache inselweit aus. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht. Den Dienst in Anspruch zu nehmen, lohnt sich aber wohl eher, wenn man einen größeren Einkauf macht, denn die Auslieferung kostet pauschal 15 Euro. Bestellen lässt sich im deutschen Supermarkt entweder per Website (sam-online.es/bestellservice), per E-Mail (info@sam-online.es) oder per Telefon oder WhatsApp (634-34 52 26) .

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