Leserfragen auf Mallorca: Wie lange muss ich meine Bordkarten aufheben, um zu belegen, dass ich kein Resident bin?

Wer nicht der spanischen Steuer unterzogen werden möchte, muss einen Nachweis bereithalten, aus dem hervorgeht, dass die jährliche Aufenthaltsdauer weniger als 183 Tage beträgt. Ich habe innerhalb von zehn Jahren viele Bordkarten gesammelt, um zu belegen, dass ich nicht auf der Insel ansässig bin. Wie lange muss ich diese aufheben? (Peter P., per E-Mail)

Die sogenannte Ley General Tributaria schreibt vor, dass beispielsweise Rechnungen oder andere Nachweise vier Jahre lang ab dem Moment aufgehoben werden müssen, an dem die Frist für die Steuererklärung für das infrage kommende Jahr endet. So lange hat das Finanzamt Zeit, die Steuererklärungen zu prüfen. Ob diese Regelung auch für Nicht-Residenten gilt, müsste im Zweifelsfall mit einem Steuerberater erörtert werden. Aber mit vier bis fünf Jahren sollten Sie eigentlich auf der sicheren Seite sein.

Bei den Institutos und auch in anderen Vierteln in Palma wurden neue Parkautomaten aufgestellt, die noch abgehängt sind. Ab wann wird dort die ORA-Zone eingerichtet und welche Zone ist es? (Carlos R., per E-Mail)

Die Erweiterung der ORA-Zone ist schon seit Längerem beschlossene Sache. Wann genau die neuen Parkautomaten und damit die neuen Anwohnergebiete in Kraft treten, ist laut kürzlich erschienenen Berichten bisher noch unklar. Betroffen von der Erweiterung sind Foners, Pere Garau, Plaça de Toros, Bons Aires, Camp Redó, Es Fortí-Serralta, der nördliche Teil von Santa Catalina sowie Son Oliva und Son Fortesa Sud.

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