Leserfragen auf Mallorca: Warum ist die Galerie Frank Krüger aus Cala Ratjada verschwunden?

Wissen Sie, warum die Galerie Frank Krüger aus Cala Ratjada verschwunden ist? (Patricia P., bei Facebook)

Ein Anruf beim Galeristen und Künstler Frank Krüger bringt die Bestätigung, dass er seine Niederlassung in Cala Ratjada geschlossen hat. Das touristische Niveau im Ort sei in den vergangenen Jahren immer weiter gesunken, Cala Ratjada habe sich immer mehr zu einem zweiten Ballermann entwickelt. „Wir haben in diesen Sauftourismus nicht mehr gepasst“, sagt Krüger, der seinen Laden nach 20 Jahren in dem Badeort aufgegeben hat. Ein zweiter Grund sei gewesen, dass er und seine Frau beruflich ein wenig kürzertreten wollten. Geöffnet sind nach wie vor noch die beiden Galerien in Artà und Palma. „Wir bleiben weiterhin am Markt, konzentrieren uns aber nun auf die anderen Standorte, wo das Publikum ein völlig anderes ist“, sagt Frank Krüger.

Ich habe gehört, dass auf Mallorca flächendeckend Regeln für E-Scooter eingeführt werden sollen, nach denen man dann in allen Gemeinden diese Fahrzeuge erst ab 15 Jahren benutzen darf. Stimmt das oder hat jede Gemeinde eigene Vorschriften? (Naike, via Instagram)

Diese Regeln gibt es bereits. Die spanische Verkehrsbehörde DGT hat in diesem Jahr die Vorschriften für E-Scooter aktualisiert. Demnach ist die Benutzung erst ab 15 Jahren erlaubt, allerdings nur, wenn man einen Moped-Führerschein besitzt. Für alle anderen gilt die Altersgrenze 16 Jahre. Zudem hat normalerweise jede Gemeinde ihre eigenen Regelungen für die Benutzung von E-Scootern.

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