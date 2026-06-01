Urlaub auf Mallorca: Welche Buchten und Strände sich rund um Peguera lohnen
„Welche Buchten in und rund um Peguera könnt Ihr empfehlen?“, hieß es kürzlich in einer örtlichen Facebook-Gruppe. MZ-Redakteurin Simone Werner weiß Rat
Playa de Cala Fornells (Calvià)
Wer früh da ist, kann einen Platz im groben Sand oder auf den Steinen der 60 Meter langen und zehn Meter breiten Bucht ergattern. Die Parkplätze in der Carretera de Cala Fornells sind sehr begrenzt.
Caló d’en Monjo (Calvià)
Von der Cala Fornells aus gelangt man per fünfzehnminütigem Fußmarsch zu dieser steinigen Bucht und kann sich dort unter die Kiefern legen. Eine Strandbar oder andere Serviceangebote gibt es hier nicht.
Cala Fonoll (Andratx)
Diese 55 Meter lange und nur etwa 20 Meter breite Bucht kennt kaum ein Urlauber. Parken geht etwa im Carrer Sa Pedrera. Der Zugang zur Bucht aus groben und feinen Kieselsteinen ist einfach, es gibt eine Art Rampe.
Costa de la Calma (Calvià)
Östlich von Peguera liegt dieser wegen seines Chiringuitos bekannte Meerzugang. Im Sommer sind die wenigen Plätze neben den kostenpflichtigen Liegen gezählt. Alternative: die nahe Cala Blanca.
Es Caló d’en Pellicer (Calvià)
Es muss nicht immer der Hauptstrand von Santa Ponça sein. Auch diese bei Familien ebenfalls beliebte, 35 Meter breite und meist vor Seegang geschützte Bucht lohnt sich. Parken geht direkt gegenüber.
Playa El Toro (Calvià)
Der Strand schließt an den noblen Yachthafen Port Adriano an. Dadurch, dass er flach abfällt, eignet er sich gut für Familien. Parken geht kostenlos vor Ort.
Cala Vinyes (Calvià)
Wer es sonnig mag, liegt vorne am Wasser. Wer ein schattiges Plätzchen bevorzugt, sucht sich eines unter der Palmenreihe hinter den kostenpflichtigen Liegen und Schirmen. Vor Ort gibt es ein Strandrestaurant.
Playa Son Matias (Calvià)
Praktisch: Bis zu dem 490 Meter langen, von Rettungsschwimmern überwachten Strand kann man fast direkt vorfahren. Es gibt einen Sonnenschirm- und Liegenverleih, an der Promenade Läden und Restaurants.
Playa Son Caliu (Calvià)
Neben den kostenpflichtigen Liegen und Schirmen ist zwar eher weniger Platz, auf den Felsen sollte sich aber etwas finden. Von einem mit Bojen im Wasser befestigten Holzsteg kann man ins Meer abtauchen.
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