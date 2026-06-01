Urlaub auf Mallorca: Welche Buchten und Strände sich rund um Peguera lohnen

Playa de Cala Fornells (Calvià)

Cala Fornells. / S. WERNER

Wer früh da ist, kann einen Platz im groben Sand oder auf den Steinen der 60 Meter langen und zehn Meter breiten Bucht ergattern. Die Parkplätze in der Carretera de Cala Fornells sind sehr begrenzt.

Caló d’en Monjo (Calvià)

Caló d’en Monjo. / Simone Werner

Von der Cala Fornells aus gelangt man per fünfzehnminütigem Fußmarsch zu dieser steinigen Bucht und kann sich dort unter die Kiefern legen. Eine Strandbar oder andere Serviceangebote gibt es hier nicht.

Cala Fonoll (Andratx)

Cala Fonoll. / Simone Werner

Diese 55 Meter lange und nur etwa 20 Meter breite Bucht kennt kaum ein Urlauber. Parken geht etwa im Carrer Sa Pedrera. Der Zugang zur Bucht aus groben und feinen Kieselsteinen ist einfach, es gibt eine Art Rampe.

Costa de la Calma (Calvià)

Costa de la Calma. / Simone Werner

Östlich von Peguera liegt dieser wegen seines Chiringuitos bekannte Meerzugang. Im Sommer sind die wenigen Plätze neben den kostenpflichtigen Liegen gezählt. Alternative: die nahe Cala Blanca.

Es Caló d’en Pellicer (Calvià)

Es Caló d’en Pellicer. / Simone Werner

Es muss nicht immer der Hauptstrand von Santa Ponça sein. Auch diese bei Familien ebenfalls beliebte, 35 Meter breite und meist vor Seegang geschützte Bucht lohnt sich. Parken geht direkt gegenüber.

Playa El Toro (Calvià)

Bei Familien sehr beliebt: die Playa El Toro. / Simone Werner

Der Strand schließt an den noblen Yachthafen Port Adriano an. Dadurch, dass er flach abfällt, eignet er sich gut für Familien. Parken geht kostenlos vor Ort.

Cala Vinyes (Calvià)

Cala Vinyes. / Simone Werner

Wer es sonnig mag, liegt vorne am Wasser. Wer ein schattiges Plätzchen bevorzugt, sucht sich eines unter der Palmenreihe hinter den kostenpflichtigen Liegen und Schirmen. Vor Ort gibt es ein Strandrestaurant.

Playa Son Matias (Calvià)

Playa Son Matias. / Simone Werner

Praktisch: Bis zu dem 490 Meter langen, von Rettungsschwimmern überwachten Strand kann man fast direkt vorfahren. Es gibt einen Sonnenschirm- und Liegenverleih, an der Promenade Läden und Restaurants.

Playa Son Caliu (Calvià)

Playa Son Caliu. / Simone Werner

Neben den kostenpflichtigen Liegen und Schirmen ist zwar eher weniger Platz, auf den Felsen sollte sich aber etwas finden. Von einem mit Bojen im Wasser befestigten Holzsteg kann man ins Meer abtauchen.