Gebrauchtwagen auf Mallorca: Lohnt sich ein Kauf bei den Preisen überhaupt?

Wer auf Mallorca an den Schaufenstern der Gebrauchtwagenhändler vorbeigeht, wird sich verdutzt die Augen reiben: Das sollen Preise für alte Autos sein? Oder hat sich ein Neuwagen dazwischen gemogelt? Besonders die Anschaffung eines alltagstauglichen Kleinwagens ist im Gegensatz zu Deutschland sehr kostspielig. Auch viele Mallorquiner kommen daher auf den Geschmack, sich im Ausland ein coche de ocasión zu kaufen und auf die Insel zu bringen.

Nach der Corona-Pandemie und dem Ausbruch des Ukrainekriegs war der Gebrauchtwagenmarkt dann nicht nur auf Mallorca völlig überhitzt. Mikrochips fehlten, für Neuwagen gab es eine monatelange Warteliste. „Viele Interessenten entschieden sich alternativ daher für einen bis zu fünf Jahre alten Gebrauchtwagen“, sagt Raúl Morales von Faconauto, einem spanienweiten Verband der Autohändler. „Das sorgte dafür, dass der Fuhrpark in Spanien immer älter wurde.“

Trend geht wieder zum Neuwagen

Erst langsam normalisieren sich die Verhältnisse wieder. Die Autohersteller haben die Lager gefüllt. „Dadurch gibt es bei den bis zu fünf Jahre alten Gebrauchtwagen wieder mehr Angebot“, sagt Morales. Viele Käufer würden nun wieder zum Neuwagen tendieren. „Die chinesischen Anbieter sind so günstig, dass der Preisunterschied gering ist.“

Auch der Renault Megane ist ein beliebter Gebrauchtwagen auf Mallorca. / DM

Der Gebrauchtwagenmarkt ist auf Mallorca dreigeteilt. Der Löwenanteil wird auf der grünen Wiese verkauft. „Privatanbieter machen 60 Prozent aus“, sagt Morales. Die restlichen 40 Prozent teilen sich die Autohäuser und die offiziellen Gebrauchtwagenhändler. Der Kauf von privater Hand über Onlineplattformen mag ein paar Euro sparen, ist aber mit höherem Risiko verbunden – nur offizielle Händler sind in Spanien dazu verpflichtet, ein Jahr Garantie auf einen Gebrauchtwagen zu geben.

Das kostet der durchschnittliche Gebrauchte auf Mallorca

In den ersten vier Monaten des Jahres 2026 wurden auf den Balearen 18.490 gebrauchte Autos verkauft. Die Daten stammen direkt von der Verkehrsbehörde DGT. „Das sind 6,4 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum im Vorjahr“, sagt Morales. Die Zahl sei aber nicht geeignet, um eine Tendenz auszumachen. „Derartige kleine Schwankungen sind normal. Ich würde erst bei 20 Prozent aufhorchen.“

Bei den Durchschnittspreisen gibt es unterschiedliche Angaben. Faconauto setzt auf die Angaben von coches.net – „die mit Abstand bekannteste Anzeigenseite mit Gebrauchtwagen“, so Morales. Demnach kostet der Gebrauchte auf den Balearen durchschnittlich 15.530 Euro, spanienweit 17.183 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es kleinere Preisrückgänge. Doch sollte Mallorca wegen der Insellage nicht eigentlich teurer als das Festland sein? Morales muss passen: „Da fehlt mir spontan die Erklärung. Vielleicht liegt es an der Vielzahl an Mietwagen, die nach der Saison in den Verkauf gehen“, so der Faconauto-Sprecher. Wobei zwei Drittel der verkauften Autos auf Mallorca älter als zehn Jahre sind.

Ancove, ebenfalls ein Verband von Autohändlern, kommt hingegen auf einen Durchschnittspreis in Höhe von 12.776 Euro auf den Balearen im vergangenen März, 13.610 Euro in Spanien. Gebrauchtwagen mit mehr als acht Jahren kosten auf den Balearen laut diesen Daten im Schnitt 9.994 Euro. In diese Statistiken fließen alle verkauften Gebrauchtwagen ein, sprich auch Luxusmodelle und Oldtimer. Wer sich einfach für einen fahrbaren Untersatz interessiert, wird im niedrigen Preissegment starke Unterschiede feststellen.

Das sind die beliebtesten Gebrauchtwagen

Das beliebteste Auto bei den Gebrauchten sei schon immer der VW Golf gewesen, sagt Morales. „Gefolgt vom Renault Megane und dem Seat León.“ Bei coches.net finden sich 118 VW-Golf-Inserate auf den Balearen. Die Preise gehen bei 1.200 Euro für fast schrottreife Modelle los. Der Großteil rangiert bei etwa 7.000 Euro. Die Preise der jüngeren Fahrzeuge und Sportversionen reichen bis zu knapp 60.000 Euro. Ortswechsel nach Deutschland: Auf mobile.de werden die Autos, die auf Mallorca mehrere Tausend Euro kosten, fast verschenkt. Beispielsweise ein VW Golf mit 185.000 Kilometern für 75 Euro. „Karosserie ist Schrott“, steht in der Anzeige. Das Fahrzeug sei aber fahrtüchtig. Die gezeigten Lackschäden gibt es auf der Insel oft.

Ähnlich sieht es beim Seat León aus. Auf Mallorca gibt es für 1.650 Euro einen Unfallwagen. Das erste fahrtüchtige Auto wird für 2.500 Euro angeboten. Auf der deutschen Seite finden sich zahlreiche Angebote für 500 Euro. Der Gedanke liegt nahe, dass die Überführung lohnenswert ist. Allerdings kostet die Ummeldung entsprechend und Termin gibt es erst nach Monaten.

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