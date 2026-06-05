Selbstwert statt Selbstzweifel: Zwei Therapeutinnen helfen deutschen Mallorca-Auswanderern beim Neustart

Nicht wenige Mallorca-Deutsche kommen ins Grübeln, sobald sie sich ihren großen Traum erfüllt haben und sich ein neues Leben auf der Insel erschaffen haben. Die große Veränderung sorgt oft für Sand im persönlichen Getriebe, denn man hat zwar seine Heimat hinter sich gelassen, nimmt aber seine persönlichen Probleme mit. „Viele Menschen kommen aus einem bestimmten Grund her und wollen etwas den Rücken kehren, klären das aber nicht wirklich für sich. Dadurch bleiben sie in ihrem System verstrickt“, erklärt Brigitte Kramer. Die ehemalige MZ-Redakteurin ist genau wie ihre Kollegin Iris Kimpel ausgebildete Systemtherapeutin.

Systemische Therapie als Hilfsmittel für innere Konflikte

Systemische Therapie ist eine Form der Psychotherapie, die den Menschen nicht isoliert betrachtet, sondern im Zusammenhang mit seinen Beziehungen, Rollen und Lebensumständen. Wie wirken Familie, Partnerschaft, Freundschaften, Arbeit oder andere soziale Systeme auf einen Menschen ein – und wie kann sich daran etwas verändern? Dabei sucht die systemische Therapie nicht nach Schuld, sondern nach Zusammenhängen, Ressourcen und Lösungen.„Ein schlechtes Gewissen und Schuld sind ein Riesenthema bei vielen meiner Klienten“, schildert Iris Kimpel, die in ihrer Praxis in Llucmajor ihre internationalen Klienten ganzheitlich mit Naturheilkunde, Homöopathie, Massagen sowie Familienaufstellungen behandelt.

Auch Playmobilfiguren können als Stellvertreter bei Aufstellungen dienen. / Alexandra Bosse

Hinter körperlichen Beschwerden stecken oft seelische Probleme

„Oft kommen die Menschen mit körperlichen Beschwerden zu mir. Aber das Symptom ist immer ein Schrei der Seele. Ich sehe mich dabei wie einen Gesundheitsdetektiv und begebe mich auf die Suche nach dem, was in Heilung kommen darf“, sagt die 58-Jährige, die bereits 30 Jahre als Heilpraktikerin für Alternativmedizin praktiziert und seit 34 Jahren auf Mallorca lebt.

Gerade in der Partnerschaft komme es auf der Insel oft zu Problemen, wenn sich eine Person durch den Umzug stärker ändere als die andere. „Aber ich darf mich verändern, anstatt hier dasselbe Leben wie in Deutschland zu führen – nur mit Sonne“, sagt Brigitte Kramer, die zusätzlich auch psychologische Astrologie nach Carl Gustav Jung als ein Instrument zur Selbsterkenntnis und persönlichen Weiterentwicklung anbietet. „Ich sehe bei vielen in ihrem Horoskop, dass sie nur in ihrer persönlichen Komfortzone bleiben und dadurch ihr volles Potenzial überhaupt nicht ausschöpfen“, sagt Kramer. Die 59-Jährige unterstützt vor allem Frauen in ihren Transformationsprozessen, auch auf Spanisch. Gerade Frauen aus Lateinamerika, speziell aus Argentinien und Venezuela, kommen zu ihr in die Praxisräume am Carrer Aragó 17 in Palma oder nach Bunyola, wo sie lebt.

In abgeschiedenen Wochenendseminaren wieder zu sich selbst finden

Die beiden Therapeutinnen haben sich bei einer Familienaufstellung kennengelernt und waren sich auf Anhieb sympathisch. „Kein Wunder, wir sind beide Schütze“, meint Kramer augenzwinkernd dazu. Jetzt wollen sie ihre Kräfte bündeln und bieten gemeinsam drei Wochenendseminare zum Thema Selbstwert auf einer abgeschiedenen in der Natur liegenden Finca in Sant Llorenç an.

Die Seminare finden auf dieser Finca in Sant Llorenç statt. / Veranstalter

„Wenn wir mit Klienten in der Praxis sitzen, gehen alle Probleme immer wieder zurück auf die Selbstliebe“, sagt Kimpel. Dieser Themenkomplex betreffe viele. „Wir verhelfen den Teilnehmern zu mehr Selbstbewusstsein, sodass sie sich so annehmen können, wie sie sind, und sich nicht aus Unzulänglichkeit anpassen müssen“, erklärt Kramer. Sie vergleicht unterschiedliche Persönlichkeiten mit einer bunten Blumenwiese: „Alle Blüten haben dort denselben Wert und tragen zur Gesamtschönheit bei. Warum sollte sich eine Margerite mit einer Rose vergleichen?“

Der ständige Vergleich mit anderen macht krank

Genau das würde aber in der heutigen Gesellschaft ständig passieren. Noch befeuert durch die sozialen Medien sei man ständig damit beschäftigt, zu schauen, was die anderen machen, und wolle heimlich lieber so sein wie die. „Wir sind soziale Wesen. Niemand will ausgeschlossen sein, und so versuchen wir uns an den verschiedenen Systemen in unserem Alltag anzupassen. Dadurch gibt es ganz viel Konfusion, was unseren Selbstwert betrifft“, sagt Kimpel. Durch verschiedene Übungen und Spiele wollen die beiden Therapeutinnen den Teilnehmern helfen, zu erkennen, dass ihr Selbstwert nicht davon abhängt, was andere Menschen über sie denken. Dazu nutzen sie Aufstellungen, die innere oder familiäre Konflikte sowie unbewusste Dynamiken, Rollen, Loyalitäten und Belastungen sichtbar machen. Sie erfolgen entweder in einer Gruppe mit Stellvertretern oder in Einzelsitzungen mit Playmobil-Figuren.

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Alle Übungen finden im geschützten Raum der "Yogakuppel" inmitten der Natur statt. / Veranstalter

Immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Klienten

In Vorbereitung auf das Wochenende gibt es mit jedem Teilnehmer einen Zoom-Call, sodass sich die Therapeutinnen individuell auf die zu bearbeitende Thematik vorbereiten können. Auch nach dem Seminar gibt es Raum für Gespräche. „Nach den drei Tagen komme ich mit einem anderen Blick auf die Realität sowie Werkzeugen in den Alltag zurück, sodass ich mein Leben selbstbestimmt so verändern kann, dass es mir gut geht. Das ist Selbstfürsorge“, sagt Kramer.

Informationen Selbstwert-Seminare Wochenendseminare zur Stärkung des Selbstwertgefühls auf einer Finca in Sant Llorenç: 12.–14. Juni und 18.–20.September auf Deutsch; 25.–27. September auf Spanisch. Kosten: 650 Euro mit Unterkunft und vegetarischer Verpflegung. Infos und Anmeldung: iriskimpel.es brigittekramer.es

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