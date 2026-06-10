Leserfragen auf Mallorca: Darf ich noch bis zum Parkplatz am Strand von Formentor fahren?

Wir (eine Familie mit zwei Jungs) sind leidenschaftliche Mallorca-Urlauber und haben auch immer einen Tag an der Playa de Formentor verbracht. Aufgrund der ganzen Zufahrtsbeschränkungen haben wir die letzten Jahre darauf verzichtet. Trotzdem meine Frage: Wenn man früh genug an die Ortsausfahrt von Port de Pollença kommt, die Schranke auf ist und man noch einen der 300 Parkplätze am Strand ergattert, muss man dann bis 22 Uhr warten, bevor man zurückfahren darf oder kann man einfach den Rückweg nach Bedarf antreten? (Jennifer H., per E-Mail)

In der Tat ist die Strecke zum Cap Formentor in den Sommermonaten zwischen 10 und 22 Uhr für den Individualverkehr gesperrt, aber erst ab dem Parkplatz am Strand von Formentor. Wenn Sie also nicht weiterfahren und dort parken, können Sie jederzeit auch wieder zurückfahren. Falls Sie zum Leuchtturm weiterfahren wollen, können Sie das auch vor 10 Uhr, müssen dann aber bis 22 Uhr dort bleiben, um keine Strafe zu bekommen. Eine Alternative wäre der Bus, der ja von Port de Pollença abfährt und gut funktioniert.

Die Tarjeta Ciudadana hat durchaus noch Verwendungsmöglichkeiten. / MZ

Seit dem 1. Juni kann man mit der Tarjeta Ciudadana in Palma nicht mehr die Stadtbusse nutzen. Wofür ist die Karte jetzt eigentlich noch gut? (Irmgard W., per E-Mail)

Die Karte ist weiterhin für die Bewohner von Palma noch sehr nützlich, denn man kann den Fahrradleihservice Bicipalma damit nutzen oder sich auf der Website des Rathauses die Bescheinigung für den Residentenrabatt für Inlandsflüge herunterladen.

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