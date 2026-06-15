Sonnencreme für den Mallorca-Urlaub: Diese Produkte schützen am besten

Der Sommer kommt, und mit ihm die Frage: Mit welcher Sonnencreme hole ich mir auf gar keinen Fall einen Sonnenbrand, weil sie wirklich zuverlässig schützt? Die spanische Verbraucherorganisation OCU hat dafür 30 Sonnenschutzmittel untersucht. Im Mittelpunkt standen Produkte mit hohem und sehr hohem Schutzfaktor, also SPF 50 und SPF 50+. Getestet wurden Mittel sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Die Auswahl reichte von Sprays und Lotionen bis zu Sticks, gekauft in spanischen Supermärkten, großen Handelsketten, Parfümerien oder Apotheken.

Das wichtigste Ergebnis: 29 der 30 getesteten Sonnenschutzmittel erfüllen nach Angaben der OCU den auf der Verpackung angegebenen Schutz. Nur ein Produkt erreicht den ausgelobten Wert nicht: Heliocare 360° Pediatrics Mineral SPF 50+. Dabei handelt es sich um ein Sonnenschutzmittel, das für Kinder gedacht ist. Laut OCU liegt der gemessene Schutz unter dem, der auf dem Etikett versprochen wird. Das bedeutete nicht, dass das Produkt gar nicht vor Sonne schützte. Es erreiche aber nicht die Kategorie „sehr hoch“, wie die Angabe SPF 50+ nahelegt, sondern entspreche eher der Kategorie „hoch“. Gerade bei einem Produkt, das für Kinderhaut gedacht ist, bewertet die Verbraucherschutzzentrale das als besonders relevant.

Sonnencremes im Test

Es gibt jedoch zahlreiche andere Sonnenschutzmittel, die im Test zuverlässig abschnitten und den auf der Verpackung angegebenen Schutz auch tatsächlich erreichten. Als bestes Produkt im Gesamtvergleich nennt die OCU Apivita Bee Sun Safe Infantil 50. Das Spray wird mit „sehr guter Qualität“ bewertet. Der angegebene Referenzpreis liegt bei 21,82 Euro pro Verpackung.

Ebenfalls sehr gut bewertet wird Nivea Sun Protect & Hydrate Lotion SPF 50+. Diese Lotion ist das Produkt, das im Anwendungstest am besten abschnitt. Der Referenzpreis liegt bei 15,39 Euro pro Verpackung. Auch von „sehr guter Qualität“ ist der Mustela Stick Solar Alta Protección SPF 50, mit einem Referenzpreis von 14,50 Euro. Außerdem hebt die OCU Decathlon Spray Solar Active SPF 50 hervor.

Was SPF 50 und SPF 50+ genau bedeuten

Der SPF, also der Sun Protection Factor, bezieht sich vor allem auf den Schutz vor UV-B-Strahlung. Diese ist für Sonnenbrände und Hautschäden verantwortlich. In Deutschland wird die Abkürzung LSF genutzt.

Wichtig ist aber nicht nur der SPF-Wert. Die OCU weist auch auf den UV-A-Schutz hin. UV-A-Strahlung steht mit vorzeitiger Hautalterung und weiteren Hautschäden in Verbindung. Ob die Sonnencreme die europäische Mindestempfehlung erfüllt, erkennt man an den Buchstaben „UVA“ in einem Kreis auf der Verpackung.

Spray, Lotion oder Stick?

Ein Format, das grundsätzlich besser ist als alle anderen, nennt die OCU nicht. Entscheidend sei, dass das Produkt den angegebenen Schutz erfüllt und korrekt angewendet wird. Sprays sind für den Körper praktisch, Lotionen lassen sich gut gleichmäßig verteilen, und Sticks können für bestimmte Stellen hilfreich sein.

So wurde getestet

Die Produkte wurden von den Verbraucherschützern in einem unabhängigen, zertifizierten Labor nach dem Protokoll des internationalen Verbraucherverbands ICRT geprüft. Untersucht wurde, ob der angegebene Schutz gegen UV-B- und UV-A-Strahlung erreicht wird. Auch Etikett, Zusammensetzung, Anwendung und Umweltaspekte flossen in die Bewertung mit ein.

Die Effektivität testeten Forscher sowohl an freiwilligen Testpersonen sowie mit Tests auf einer Kunststoffplatte.

Beim Anwendungstest probierten 30 Personen jedes Produkt „blind“. Bewertet wurden unter anderem Textur, Geruch, Hautgefühl, Einziehen, Verpackung und die Frage, ob die Tester das Produkt kaufen würden.

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