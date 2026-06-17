Nach nicht mal drei Jahren: Warum Rossmann eine seiner Filialen auf Mallorca schon wieder geschlossen hat

Es war die zweite Filiale der Kette auf der Insel, eröffnet hatte sie im Dezember 2023: Seit dem 12. Juni ist das Rossmann-Geschäft in der Avinguda de Mèxic im Viertel Nou Llevant in Palma direkt neben dem Lidl geschlossen. Auf MZ-Anfrage heißt es vonseiten des Spanien-Sprechers Stefan Frings: "Der wesentliche Grund für diesen Schritt liegt in der begrenzten Fläche vor Ort: Unser Sortiment ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen, und auch die Erwartungen an Einkaufsbedingungen haben sich weiterentwickelt. Um unser Angebot angemessen präsentieren und einen zeitgemäßen Einkauf ermöglichen zu können, stoßen wir an diesem spezifischen Standort an unüberwindbare räumliche Grenzen."

Die Entscheidung sei dem Unternehmen nicht leichtgefallen, so Frings. Regelmäßig würde die Kette die Filialen kontrollieren. Oder wie es der Sprecher ausdrückt: "Im Rahmen unserer kontinuierlichen Filialnetzoptimierung prüfen wir fortlaufend die Struktur, Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit unserer Standorte. Um den veränderten Kundenerwartungen und unseren eigenen Ansprüchen an die Sortimentsbreite gerecht zu werden, haben wir uns für die Schließung des Standortes entschieden."

Entwicklung des Stadtviertels zu langsam vorangegangen

Auch die Entwicklung des Stadtviertels, das sich in den vergangenen Jahren stark gemausert hat, sei nicht so schnell voran gegangen, wie es sich die Verantwortlichen von Rossmann vorgestellt haben. "Wir haben nicht die notwendige Einwohnerzahl im Umkreis", sagt Frings. Auch die Tatsache, dass in unmittelbarer Nähe nach dem Lidl auch ein Aldi und ein Mercadona entstehen sollen, würde nichts an der Entscheidung ändern.

Bei MZ-Besuchen gab es nie einen großen Kundenandrang oder lange Schlangen an den Kassen zu sehen. In der Filiale im Nou Llevant waren sechs Mitarbeiter angestellt. Ein Teil davon werde übernommen, heißt es von Unternehmensseite weiter.

Lange Schlange, kaufwütige Kunden: Der Drogeriemarkt Rossmann eröffnet seine Filiale in Palma mit einem Knall / Manu Mielniezuk

Auch hier ist Rossmann vertreten

"Alle anderen fünf Filialen laufen aber gut", sagt der Sprecher. "Wir freuen uns sehr, unsere Kundinnen und Kunden weiterhin in unseren nahegelegenen Filialen in Palma begrüßen zu dürfen. Insbesondere unsere großzügige Filiale an den Ramblas (La Rambla, 1) bietet mit einer Verkaufsfläche von 450 Quadratmetern viel Platz für unser vollständiges Sortiment inklusive unserer beliebten Eigenmarken. Zudem steht das Geschäft im Einkaufszentrum FAN (Av. Cardenal Rossell) weiterhin als gewohnte Anlaufstelle zur Verfügung."

Daneben hat Rossmann Geschäfte in Porto Cristo, Manacor und Felanitx. Im ersten Quartal des Jahres 2027 soll eine weitere Filiale in Magaluf eröffnen. "Den Standort haben wir schon. Er befindet sich direkt neben dem neuen Lidl, im Carrer Blanc", so Frings. Wann mit dem Bau begonnen wird, sei noch unklar.

Rossmann hatte 2020 die erste spanische Filiale in Valencia eröffnet und ist seitdem auf Expansionskurs. Auf Mallorca ist die Kette seit 2022 vertreten. Eine Übersicht mit allen Geschäften finden Sie unter diesem Link.

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