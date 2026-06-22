Diese Strände rund um die Deutschenhochburg Can Picafort sind definitiv einen Besuch wert
Es muss nicht immer der Hausstrand sein. Wer sich von Can Picafot aus die Beine vertreten will, kommt in beide Richtungen zu Fuß zu weiteren Strandperlen. Per Überlandbus oder Mietauto geht es zu weiteren Stränden in der näheren Umgebung. Sechs Empfehlungen
Playa de Muro
Der Strand gilt als einer der familienfreundlichsten der Insel. Es geht flach ins Wasser. Auf Holzstegen, die ins Meer reichen, kann man zudem tolle Urlaubsfotos schießen oder in ein Ausflugsboot einsteigen und wenig später Fische beobachten.
Es Comú
Das Flair der Siedlung Ses Casetes des Capellans, die an den naturbelassenen Dünenabschnitt Es Comú der Playa de Muro angrenzt, ist einzigartig. Die Wege sind aus Sand, die vielen kleinen Bungalows sind auf Sand errichtet und in den Strandlokalen sitzt man ebenfalls mit den Füßen im Sand.
Playa de Santa Margalida
Zwischen der Playa de Muro und dem Hausstrand von Can Picafort liegt dieser Strandabschnitt, an dem man auch Sonnenschirme und -liegen mieten kann. Auch hier ist die Infrastruktur familienfreundlich. Parken geht vor Ort, die Anzahl an Lokalen in der Nähe ist groß.
Playa de Son Bauló
Am östlichen Rand von Can Picafort, ganz in der Nähe eines Feuchtgebiets, liegt dieser urbane, aber vergleichsweise ruhige Sandstrand. Auch der Torrent de Son Bauló mündet in den langsam abfallenden Strand, der sich ebenfalls perfekt für Familien eignet. Parken: Ronda Torrent.
S’Arenal d’en Casat/Platja de Ses Assussenes
Wer etwa von der Finca Son Real aus vor zum Strand läuft und Richtung Südosten abbiegt, kommt zu diesen beiden playas, in denen sich Sand mit Felsen mischen. Am besten haben Sie die Schuhe zum Baden an Steinstränden mit im Gepäck!
Playa de Son Serra de Marina
Ebenfalls naturbelassen und viel weniger touristisch als etwa die Playa de Muro ist dieser Strand, der wegen Wellen und Wind auch bei Kitesurfern und Surfern beliebt ist. Auch spazieren gehen kann man hier in beide Richtungen perfekt. Parken: Avinguda na Borges.
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