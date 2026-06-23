Öffnungszeiten der Geschäfte zu Sant Joan: In diesen Orten auf Mallorca ist am Mittwoch Feiertag
Am Mittwoch (24.6.) feiern einige Dörfer und die Balearen-Hauptstadt Johannes den Täufer
Am Mittwoch (24.6.) ist in einigen Orten auf Mallorca, allen voran in Palma, Feiertag. An dem Tag wird Johannes der Täufer geehrt. Gefeiert wird die Nit de Sant Joan schon am Vorabend des Feiertags (23.6.).
Auch in diesen Gemeinden ist Feiertag
Neben Palma ist am Mittwoch (24.6.) auch in Alaró, Calvià (außer Es Capdellà), Deià, Mancor de la Vall, Muro, Porreres, Sant Joan (San Juan Bautista), Porto Petro, Cala d’Or und Son Servera Feiertag. Wann in Ihrer Gemeinde der nächste Feiertag ist, können Sie hier nachsehen.
Ein verkaufsoffener Feiertag ist der Johannistag nicht. Dennoch haben zum einen die Geschäfte geöffnet, die in anderen Gemeinden liegen. Zum anderen haben die tiendas auf, die auch sonst an Feiertagen Kunden empfangen. Auch in Läden in touristischen Zentren haben Bewohner und Urlauber Glück und sollten fündig werden.
Diese Geschäfte haben geöffnet
Gute Chancen, auf offene Türen zu stoßen, haben Kunden der Kette Suma. Sie ist bekannt dafür, dass die Geschäfte auch etwa sonntags geöffnet haben, wenn viele andere Mitbewerber geschlossen haben.
Täglich geöffnet, so auch am Mittwoch (24.6.), ist der Opencor im Carrer de Ramon y Cajal, 17, in Palma.
Auch einige Geschäfte der baskischen Supermarkt-Kette Eroski, etwa das in der Avenida Argentina, werben damit, an Feiertagen geöffnet zu haben.
Die Filiale des Kaufhausriesen El Corte Inglés in der Einkaufsstraße Jaime III in Palma hat trotz des Feiertags von 11 bis 20.30 Uhr geöffnet.
Was die Geschäfte der Drogerie-Kette Müller betrifft, so können Kunden in Palma am Mittwoch (23.6.) etwa bis 22 Uhr in der Filiale an der zentral gelegenen Plaça d'Espanya einkaufen. Das bestätigte ein Mitarbeiter der MZ auf Anfrage.
Die nächsten Feiertage
Inselweit überall Feiertag ist dann an folgenden Tagen:
- 15. August (Samstag): Mariä Himmelfahrt
- 12. Oktober (Montag): Spanischer Nationalfeiertag
- 8. Dezember (Dienstag): Mariä Empfängnis
- 25. Dezember (Freitag): Weihnachten
- 26. Dezember (Samstag): Sant Esteve
- Leben zwischen Mallorca und Deutschland: Die 'Goodbye Deutschland'-Auswanderer Mani und Fabienne Charmi haben sich getrennt
- Gefräßige Jäger und exzellente Schwimmer: Wie die Invasion der Hufeisennattern auf Mallorca gestoppt werden soll
- Was ist zu tun, wenn Sie auf Mallorca eine Schlange antreffen?
- Jetzt aber fix: Stadt forciert Wiederaufbau des Mäuerchens an der Playa de Palma
- Goodbye Deutschland'-Auswanderin Deniz Gülpen vor großer Entscheidung wegen Tochter Kiana: Mallorca oder Irland?
- Mülltransport von Ibiza nach Mallorca: Spätestens in einer Woche soll es losgehen
- Ehemalige rechte Hand von Pedro Sánchez muss wegen Korruption 24 Jahre ins Gefängnis
- Palma kämpft mit 40-Grad-Hitze: Urlauber und Einheimische suchen Schatten und Wasser