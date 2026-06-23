Öffnungszeiten der Geschäfte zu Sant Joan: In diesen Orten auf Mallorca ist am Mittwoch Feiertag

Am Mittwoch (24.6.) ist in einigen Orten auf Mallorca, allen voran in Palma, Feiertag. An dem Tag wird Johannes der Täufer geehrt. Gefeiert wird die Nit de Sant Joan schon am Vorabend des Feiertags (23.6.).

Auch in diesen Gemeinden ist Feiertag

Neben Palma ist am Mittwoch (24.6.) auch in Alaró, Calvià (außer Es Capdellà), Deià, Mancor de la Vall, Muro, Porreres, Sant Joan (San Juan Bautista), Porto Petro, Cala d’Or und Son Servera Feiertag. Wann in Ihrer Gemeinde der nächste Feiertag ist, können Sie hier nachsehen.

Ein verkaufsoffener Feiertag ist der Johannistag nicht. Dennoch haben zum einen die Geschäfte geöffnet, die in anderen Gemeinden liegen. Zum anderen haben die tiendas auf, die auch sonst an Feiertagen Kunden empfangen. Auch in Läden in touristischen Zentren haben Bewohner und Urlauber Glück und sollten fündig werden.

Diese Geschäfte haben geöffnet

Gute Chancen, auf offene Türen zu stoßen, haben Kunden der Kette Suma. Sie ist bekannt dafür, dass die Geschäfte auch etwa sonntags geöffnet haben, wenn viele andere Mitbewerber geschlossen haben.

Täglich geöffnet, so auch am Mittwoch (24.6.), ist der Opencor im Carrer de Ramon y Cajal, 17, in Palma.

Auch einige Geschäfte der baskischen Supermarkt-Kette Eroski, etwa das in der Avenida Argentina, werben damit, an Feiertagen geöffnet zu haben.

Die Filiale des Kaufhausriesen El Corte Inglés in der Einkaufsstraße Jaime III in Palma hat trotz des Feiertags von 11 bis 20.30 Uhr geöffnet.

Was die Geschäfte der Drogerie-Kette Müller betrifft, so können Kunden in Palma am Mittwoch (23.6.) etwa bis 22 Uhr in der Filiale an der zentral gelegenen Plaça d'Espanya einkaufen. Das bestätigte ein Mitarbeiter der MZ auf Anfrage.

Die nächsten Feiertage

Inselweit überall Feiertag ist dann an folgenden Tagen:

15. August (Samstag): Mariä Himmelfahrt

Mariä Himmelfahrt 12. Oktober (Montag): Spanischer Nationalfeiertag

Spanischer Nationalfeiertag 8. Dezember (Dienstag): Mariä Empfängnis

Mariä Empfängnis 25. Dezember (Freitag): Weihnachten

Weihnachten 26. Dezember (Samstag): Sant Esteve