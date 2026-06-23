So planen die Polizei und die Feuerwehr ihre Einsätze zur Nit de Sant Joan 2026

Viele Menschen, Alkohol und Feuer: In der Johannisnacht können an Palmas Stränden schnell gefährliche Situationen entstehen. Damit die Feiern möglichst glimpflich verlaufen, bereiten Ortspolizei und Feuerwehr auch in diesem Jahr einen besonderen Einsatz vor.

24 Beamte der Ortspolizei werden in der Johannisnacht an den Stränden der Balearen-Hauptstadt im Einsatz sein. Sechs patrouillieren an der Playa de Palma, vier in Cala Major. Die übrigen 14 verteilen sich auf den Parc de la Mar, Can Pere Antoni sowie weitere Küstenabschnitte wie Ciutat Jardí und El Molinar.

Guillem Bosch

Im Zweier-Team unterwegs

Die Polizisten sind jeweils zu zweit unterwegs. Vor Beginn werden sie von einem leitenden Ortspolizisten anhand einer Karte über die jeweiligen Strandabschnitte und deren Besonderheiten informiert. Vor Ort stehen sie mit zwei Beamten in der Einsatzzentrale in Verbindung. Zudem gibt es einen eigenen Funkkanal für die Nit de Sant Joan. Aus der Luft sollen Drohnen die Strände überwachen.

Trotz der vielen Menschen verläuft die Nacht nach Angaben eines Polizeisprechers meist ruhig. Wenn es Probleme gebe, hätten diese häufig mit Alkoholkonsum zu tun.

Auch die Feuerwehr rechnet mit einer ruhigen Nacht. Sechs Feuerwehrleute werden am Parc de la Mar im Einsatz sein. Zudem stehen dort zwei Rettungswagen und zwei Rettungsschwimmer am See bereit. Trotz des Funkenflugs bei den Feuerläufen kommt es nur selten zu größeren Vorfällen. Nur gelegentlich müssten leichte Verbrennungen behandelt werden, so ein Sprecher der Feuerwehr.