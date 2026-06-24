Sonnenschirme, Liegen, Luftmatratzen: Hier können Sie auf Mallorcas Strandgut leihen und an andere Urlauber weitergeben

Sonnenschirm, -liege und Luftmatratze gehören zu den Basics für den Strandbesuch. Um die Gegenstände im Koffer mitzunehmen, sind sie aber zu sperrig. Und selbst wer sich im Mallorca-Urlaub eine Luftmatratze oder anderes Strandgut kauft, nimmt es in den wenigsten Fällen im Anschluss wieder mit nach Hause. In einigen Bars, Hotels oder Geschäften können andere Urlauber davon profitieren und müssen sich nicht erst neu eindecken. „Oft lassen Kunden sie in den Zimmern zurück. Wir bewahren sie auf, sodass andere sie nutzen können“, sagt Toni Mayol, dem in Peguera etwa das Morlans Garden gehört.

Geskes Bar (Can Picafort)

„Mitte 2024 haben wir beobachtet, dass die Schirme in den Hotels stehen gelassen wurden oder einfach am Strand zurückblieben. Stephan hatte dann schnell die Idee, dass die Gäste der Geskes Bar sich bei uns die Schirme holen und nach Urlaubsende wieder abgeben“, sagt Sabine Geske, deren Mann Stephan im Sommer 2025 verstorben ist. Das kostenlose Angebot habe sich unter den Kunden der Bar in der Urlauberhochburg im Norden schnell herumgesprochen. Immer mehr gaben Schirme, Luftmatratzen und teils auch Strandspielzeug für Kinder ab. Bestimmt zehn bis 15 sombrillas hat die Bar-Betreiberin in dem Lokal, das in einer Parallelstraße zur Promenade (Carrer Arenal, 1) liegt, immer vorrätig. Luftmatratzen, Bälle etc. bitte nur leer und gefaltet abgeben! Geöffnet ist außer mittwochs täglich von 19 bis 1 Uhr.

Auch die Geskes Bar in Can Picafort verleiht kostenlos Sonnenschirme. / Facebook

Bei Juliette und Holger (Peguera)

Seit sechs Jahren bekommt man auch in dem Lokal der Bombiens im Carrer Sebel·lí, 3, in Peguera kostenlos Sonnenschirme und Luftmatratzen. „Wer etwas abgibt, wird dafür auf ein Getränk eingeladen“, sagt Holger Bombien. Im Gegenzug freuen sich die Wirte über eine Spende für zwei Tierschutzorganisationen, die sie unterstützen: Feliz Animal (Andratx) und Dog Friends Mallorca (Binissalem). Auch die Bombiens haben stets um die zehn Schirme da. Geöffnet ist montags von 19 bis 0 Uhr, dienstags bis freitags von 15 bis 0 Uhr, am Wochenende von 13 bis 0 Uhr.

Sunshop (Peguera)

Gleich einen ganzen Katalog voller Strandartikel bietet schon seit 2012 der unter dem Namen Bruno bekannte Betreiber des Sunshop in Peguera, der seinen richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Nach eigenen Angaben war er der Erste, der auf der Insel Liegen verliehen hat. Sein Lokal liegt in unmittelbarer Nähe zum Palmira-Strand mitten auf dem Bulevar. Neben Liegen (2 bzw. 2,50 Euro pro Tag), Liegestühlen (1,70 bzw. 1,85 Euro pro Tag) und Sonnenschirmen inklusive Halter (0,75 Euro pro Tag) gibt es bei ihm etwa auch Windschutzzelte (1,50 Euro pro Tag) oder Kühlboxen (1 Euro pro Tag).

Wer will, kann sich seine Wunschgegenstände im Katalog auf der Website sunshop.es zusammensuchen und sie dort vorab für einen ausgewählten Zeitraum reservieren. Kunden müssen bei ihm eine Kaution zwischen 10 und 20 Euro hinterlegen. Einen Verkauf bietet Bruno entgegen der Informationen auf der Website nicht mehr an. Geöffnet ist sein Lokal täglich von 9 bis 30 Uhr und 16 bis 18 Uhr.

Biggis Sonnenliegen Verleih (Peguera)

Seit sie das bereits bestehende Geschäft im April 2021 übernommen hat, verleiht im Carrer Palmira, 3, auch Birgit Böker („Biggi“) Strandartikel. Nur eine Gehminute von Brunos Geschäft entfernt kosten die Liegen 3 Euro pro Tag. Ein Set aus Sonnenschirm und zwei Liegen macht 7 Euro am Tag. Für Sonnenschirme in verschiedenen Größen zahlen Kunden 1 Euro pro Tag, für Buggys 3 Euro pro Tag. Sandspielsachen und Luftmatratzen gibt es kostenlos zum Leihen. Auch einen Picknickkorb, bei dem ein Baguette und ein Getränk sowie eine Kühltasche dabei ist, hat die gelernte Physiotherapeutin für 6 Euro im Angebot. Kunden müssen bei ihr eine Kaution von 10 Euro hinterlassen. Sie behält sich wie andere Anbieter vor, die Ausweise ihrer Kunden zu scannen oder zu kopieren. Geöffnet ist täglich von 9 bis 18 Uhr.

Beach Time (Playa de Palma)

Bei Detlef Niemann im Carrer de la Mar Menor, 4 (Höhe Balneario 8), an der Playa de Palma kostet eine Liege pro Tag 4,50 Euro, ein Schirm 2,50 Euro. Es gibt auch Schließfächer, die circa 20 mal 20 Zentimeter groß sind (5 Euro pro Tag), Bollerwagen (10 Euro), Laufräder (5 Euro), Schwimmwesten für Kinder (2,50 Euro) sowie Kinderspielzeug (Bagger, Schaufel, Eimer etc., acht Teile 2 Euro).

Zudem bietet Detlef Niemann Künstler-Merchandise von Ballermann-Sängern wie Rumbombe, Julian Sommer oder Lorenz Büffel an. Den Verleih gibt es seit April 2025. Geöffnet ist täglich von 10 bis 19 Uhr.

Steffis Segunda Mano (Cala Ratjada)

In Cala Ratjada verleiht und verkauft Stefanie Eichhorn seit Februar an einem neuen Standort (Carrer de l’Agulla, 74) gebrauchte wie auch neue Strandartikel: Luftmatratzen (2 bis 3 Euro, Sonnenschirme (von 1,40 bis 2,20 Meter, 4 bis 10 Euro), Schwimmwesten (5 bis 6 Euro), Baby-Schwimmringe mit Einsatz (5 Euro), UV-Shirts für Kinder (3 bis 6 Euro). Strandspielzeug kostet 50 Cent bis 3 Euro. Die Badeanzüge für Erwachsene schlagen mit einem Kaufpreis von 15 bis 25 Euro zu Buche, die Hüte für Kinder mit 2 bis 3 Euro.

Strandstühle und Strandmuscheln kosten 15 Euro. Wer sie im selben Zustand zurückbringt, bekommt 5 Euro zurück. Auch wer etwa Sonnenschirme wieder in dem Secondhand-Geschäft abgibt, bekommt 1 bis 2 Euro erstattet. Leihen die Kunden die Gegenstände nur, müssen sie eine Kaution (Kaufpreis) hinterlassen.

Geöffnet ist derzeit montags bis samstags von 1 1 bis 14 Uhr und von 18 bis 21 Uhr, mittwochs nur von 18 bis 22 Uhr.

Pits Boxengasse (Cala Millor)

Seit 2016 verleiht und verkauft Margit Steger in dem Secondhand-Geschäft im Carrer Na Penyal, 5a, in Cala Millor auch Liegen. Ein Tag kostet 4 Euro, drei Tage 10 Euro, eine Woche 20 Euro. Die Sonnenschirme, die zwischen 1,40 und 2,20 Meter Spannweite haben, schlagen mit 4 bis 8 Euro Kaufpreis zu Buche. Luftmatratzen kosten zwischen 5 und 8 Euro. Beides geben Kunden laut der Ladenbetreiberin nach der Benutzung meist zurück. Der Erlös geht dann an eine Gruppe von acht bis zehn Leuten, die sich um Straßenkatzen in dem Ort kümmern.

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