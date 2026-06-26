Mit Meeresbrise und unterm Sternenhimmel: Kennen Sie diese stimmungsvollen Nachtmärkte auf Mallorca schon?

Bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke wie zuletzt macht Markttreiben und Stöbern an den Ständen tagsüber wenig Spaß. Daher gibt es im Sommer auf Mallorca in zahlreichen Gemeinden Nachtmärkte (mercados nocturnos/firas nocturnas). Es empfiehlt sich, Bargeld mitzunehmen. Nicht alle Händler besitzen Kartenlesegeräte.

Alcúdia:

Im Küstenort Port d’Alcúdia im Norden der Insel findet noch bis Ende September ein Abendmarkt am Passeig Marítim statt. Von Donnerstag bis Samstag können Besucher dort zwischen 18 und 23 Uhr Kleidung, Schmuck, Kunsthandwerk und andere Souvenirs kaufen.

Andratx

Vom 2. Juli bis 27. August finden in der Gemeinde wieder die Nits a la Fresca statt. An allen Konzerttagen gibt es laut einer Sprecherin der Gemeinde an den jeweiligen Veranstaltungsorten einen kleinen Kunsthandwerkermarkt. Die Tage sind: 2. Juli: Clastra Castell Son Mas, 9. Juli: Terrassa Barba Roja, 14. Juli: Far Petit Port d’Andratx, 23. Juli: Terrassa Barba Roja, 6. August: Terrassa Barba Roja, 13. August: Cala Fonoll Port d’Andratx, 20. August: Far Petit Port d’Andratx, 27. August: Plaça de s’Arracó.

Zudem soll es im Juli in Camp de Mar anlässlich der Fiestas des Ortes einen Markt (Mercado de San Juan) geben. Die genauen Daten werden noch bekannt gegeben.

In Sant Elm soll im August anlässlich der Fiesta de los Moros y Cristianos ein Markt (Mercado de La Palomera) stattfinden. Auch hier wird die Gemeinde noch genauere Daten auf ihrer Website und in den sozialen Netzwerken veröffentlichen.

Capdepera

In dem besonders bei Deutschen beliebten Urlaubsort Cala Ratjada im Nordosten sind Besucher montags, mittwochs und freitags, jeweils von 19 bis 23 Uhr auf die Plaça Castellet eingeladen. Dort gibt es vor allem Kunsthandwerk.

Calvià

Der elegante Hafenort Puerto Portals feiert in diesem Jahr bereits die 12. Ausgabe seines Sunset Market. In diesem Jahr findet er im Zeitraum zwischen dem 13. Juli und dem 13. August immer mittwochs und donnerstags von 18 bis 0 Uhr statt. Neben zwanzig Ständen, an denen Design, Mode, Accessoires und Deko feilgeboten werden, sind auch Aktivitäten für Kinder sowie Live-musik geplant.

Campos

In Sa Ràpita findet am Freitag (26.6.) von 19 bis 23.30 Uhr unter dem Namen „Capficó“ ein Nachtmarkt statt. Besucher sind in die Avinguda Miramar eingeladen. Um 20.30 Uhr spielt Carlos Gómez internationale Rumba-Musik. Am 30. Juli, einem Donnerstag, und dem 28. August, einem Freitag, findet der Markt dann erneut statt.

Felanitx

Im Küstenort Portocolom findet den ganzen Juni, Juli und August jeweils freitags von 18 bis 22 Uhr ein Nachtmarkt auf der Plaça Corso statt.

Muro

An der Playa de Muro ist noch bis Ende Oktober täglich von 19 bis 23 Uhr in der Avenida del Mar ein Nachtmarkt aufgebaut.

Markttreiben in Sa Coma. / Rathaus

Manacor

Im Gemeindegebiet von Mallorcas zweitgrößter Stadt finden in verschiedenen Ortsteilen den Sommer über jeweils einmalig drei „Fires d’estiu“ statt. Den Anfang macht am 10. Juli Porto Cristo (Passeig de la Sirena, Plaça de l’Aljub, Carrer Sant Jordi, Carrer de Sant Lluís). Weiter geht es am 22. August in dem zu Manacor gehörenden Teil von S’Illot (Avinguda del Llop). Der letzte Sommermarkt steigt am 29. August in Cala Mendia (Passeig Alfons XII). Besucher sind jeweils von 19 bis 0 Uhr zum Bummeln eingeladen.

Palma

Auf dem Passeig Sagrera zwischen dem Museum Es Baluard und der Kathedrale findet noch bis September von Donnerstag bis Sonntag zwischen 19 und 0.30 Uhr ein Nachtmarkt statt.

Wer an der Playa de Palma untergebracht ist oder einen Ausflug dorthin unternehmen möchte, findet noch bis Ende Oktober täglich von 20 bis 0 Uhr zwischen dem Camí de les Meravelles und der Carreterra del Arenal 36-41 einen Markt mit diversen Ständen.

Pollença

In Port de Pollença gibt es noch bis Ende August dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 19 bis 0 Uhr Marktfeeling auf dem Paseo Saralegui.

Santanyí

Die Gemeinde bietet noch bis zum 31. Oktober donnerstags in Cala Egos (Avinguda de Sa Marina), freitags in Santanyí (Plaça Major) und sonntags in Cala d’Or (Plaça Costa) Nachtmärkte. Sie sind von 17 bis 23 Uhr geöffnet.

Auf dem Nachtmarkt in Cala d'Or. / Manfred Schaar

Sant Llorenç des Cardassar

In dem Teil von S’Illot, der zu Sant Llorenç des Cardassar gehört, sind Besucher dienstags ab 18 Uhr zum Schlendern auf dem Nachtmarkt eingeladen.

Der Markt in Sa Coma in der Avinguda de Ses Palmeres findet jeweils mittwochs zur selben Uhrzeit statt.

Sineu

Der Ort im Inselinneren lädt im September an drei Freitagen (4., 11., 18.) zu seinem Nachtmarkt ein. Die genaue Uhrzeit wird noch bekannt gegeben.

Abonnieren, um zu lesen