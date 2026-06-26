Warum sich an diesem Wochenende ein Besuch in Magaluf lohnt

Ob Urlauber oder Bewohner: Die ganze Insel soll sich am Wochenende mit eigenen Augen davon überzeugen, wie schick und modern die neue Promenade am Strand von Magaluf geworden ist. Dafür lädt die Gemeinde Calvià mit einem zweitägigen Programm zu einer feierlichen Eröffnung ein.

Der Höhepunkt: ein Konzert der Balearen-Sinfoniker, die sich am Samstag (27.6.) im Sand niederlassen. Im Repertoire haben die Musiker Filmmusik, etwa aus "Schindlers Liste", "Indiana Jones" oder "Star Wars". Los geht's um 21.30 Uhr. Die Leitung hat Pablo Mielgo inne. Parallel zu dem kostenlosen Konzert fliegen 400 Drohnen am Nachthimmel. Sie werden Figuren und visuelle Elemente darstellen, die mit Themen der Filme in Verbindung stehen, und bieten damit eine nachhaltige Alternative zum traditionellen Feuerwerk.

So schick ist die neue Promenade am Strand von Magaluf geworden / Nele Bendgens

Danach spielt die sehr empfehlenswerte Band "Lost in Translation" (Aina Zuazaga, Toni Bestard und Gonzalo Nadal). Sie interpretieren bekannte Filmmusik neu.

Vor dem Konzert steht ab 18 Uhr Kpop Experience (Kpop Baleares) und Musik von DJ Alba Serrano auf dem Programm. Dazu gibt es Tanzvorführungen. Den ganzen Tag über gibt es zudem eine Gastro-Messe mit kulinarischen Leckereien. Die teilnehmenden Restaurants, Beach-Clubs und Chiringuitos sind: Bondy Beach, Chili Lounge, Ibizza Pizzeria, Pardo's, Kalima, El Balcón de Magaluf, Titanic, Blackbeard's, Oceans, Sirocco Oasis Beach und Las Palmeras.

Am Sonntag (28.6.) geht's dann weiter mit Strandkino. Dafür wird eine große LED-Leinwand am Strand aufgebaut. Ab 19.30 Uhr werden drei Kurzfilme (19.30 Uhr: La Tarara, 19.45 Uhr: Flamenco, 21 Uhr: La llama) gezeigt. Um 21.15 Uhr steht dann der Film "The Moment" von Charli XCX auf dem Programm. Danach erklingt Musik von Sideways (20 Uhr) und Aina Losange (22.55 Uhr).

Besser mit dem Shuttlebus kommen

Um Parkchaos zu vermeiden, setzt die Gemeinde kostenlose Shuttlebusse ein. Sie fahren zwei Haltestellen an: den Parkplatz der ehemaligen Kfz-Prüfstelle in Magaluf (hinter dem Lidl) und den vor dem Western Park. An- und Abfahrtsort in Magaluf ist der Kreisverkehr Foners (Plaza La Diligencia/Britania). Am Samstag (27.6.) ist der Shuttlebus-Service von 19 bis 1 Uhr in Gange, am Sonntag (28.6.) von 18 bis 1 Uhr. Infos unter: calvia.com