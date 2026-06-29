Lesestoff für den Mallorca-Urlaub: Wo deutsche Bücher gekauft oder getauscht werden können

Beim Kofferpacken das Buch in der Heimat vergessen – oder schon am zweiten Tag ausgelesen und plötzlich ohne Strandlektüre? Das kann im Mallorca-Urlaub vorkommen. Doch in vielen Urlauberhochburgen und auch in Palma kommt man problemlos an neuen Lesestoff. Wir haben uns umgesehen und umgehorcht, wo auf Mallorca Bücher auf Deutsch neu oder gebraucht gekauft oder getauscht werden können. Ein Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Palma

In der Balearen-Hauptstadt gibt es die seit Jahren etablierte deutschsprachige Buchhandlung Akzentim Carrer Carme, 14, in der Nähe der Rambla. Zum Sortiment gehören Romane, interessante Sachbücher, Ratgeber und natürlich auch Kinderbücher. Wer seine Koffer nicht mit Büchern vollstopfen möchte, bestellt vorab per Telefon (+34 639-44 80 08) oder E-Mail (idiomas@akzent-palma.com) und holt die Bücher vor Ort ab oder lässt sie sich ins Hotel schicken.

Auch die Buchhandlung Librería Ripoll, die 1930 gegründet wurde und sich heute im Carrer Can Sanç, 8, im Zentrum der Stadt befindet, führt deutschsprachige Bücher. Zwar handelt es sich hierbei nicht um ein gewöhnliches Geschäft, sondern um ein Antiquariat mit teils wertvollen Büchern. Doch einen Besuch ist sie auf jeden Fall wert.

Wer einem alten Buch ein neues Leben einhauchen möchte, ist auch bei ReRead richtig. An den beiden Standorten – einer an der Avinguda 31 de Desembre, der andere an der Rambla – gibt es gebrauchte Bücher ab 4 Euro. Fünf Bücher kosten 12 Euro. Auch eine Auswahl an deutschsprachigen Titeln ist vorhanden.

Im Stadtviertel Santa Catalina befindet sich der Buchladen La Salina, der ebenfalls ein internationales Publikum anspricht. Auf Deutsch gibt es dort allerdings derzeit nur Kinderbücher.

Bei der Buchhandlungskette Casa del Libro, die in Palma eine Filiale in der Avinguda d’Alexandre Rosselló, 34, betreibt, finden sich ebenfalls einige deutschsprachige Bücher.

Inca

Die Bodega Salas in Inca gibt es schon seit 1978. Heute führt Toni Falaf die traditionsreiche Bar als entspannten, multikulturellen Treffpunkt weiter. Zwischen kurioser Einrichtung, Brettspielen, Workshops und Wohnzimmeratmosphäre stehen zahlreiche Secondhand-Bücher, auch auf Deutsch, zum Kaufen oder Tauschen bereit.

Inselosten

Bei Pits Boxengasse im Carrer de na Penyal, 5, in Cala Millor werden nicht nur Fahrzeuge vermietet. In dem Geschäftslokal können von 10 bis 17 Uhr auch Bücher gekauft werden. Und das für den guten Zweck. Derzeit stehen zwischen 250 und 300 Bücher zur Verfügung, alle gebraucht und gespendet. Der Erlös geht laut Eigentümerin Margit Steger in den Katzenschutz. „Wir kastrieren mit dem Geld jedes Jahr Hunderte Straßenkatzen“, sagt Steger.

Ebenfalls in Cala Millor findet sich die Buchhandlung Llibreria Cala Millor. Zwar werden hier vor allem Bücher auf Katalanisch und Spanisch verkauft, doch auch Lesestoff auf Deutsch ist vorhanden. Die Betreiber bestellen jede Woche ein Paket mit 25 bis 30 Büchern. Die Genres sind bunt gemischt: von Liebesromanen über Krimis bis hin zu Geschichtlichem. Auch viele Bücher, die von Mallorca handeln oder auf der Insel spielen, seien darunter, informiert eine Mitarbeiterin.

Auch in der Filiale von Carrefour in Sa Coma gibt es das ganze Jahr über Lektüre auf Deutsch. Sie befindet sich neben den übrigen Büchern in einem gesonderten Regal. In dem Supermarkt gibt es außerdem ein Tauschregal, aus dem Bücher kostenlos mitgenommen oder eingetauscht werden können. Deutschsprachige Exemplare gebe es dort ebenfalls immer wieder, teilt eine Mitarbeiterin der MZ am Telefon mit.

In Cala Ratjada gibt es im Secondhand-Laden Steffis Segunda Mano im Carrer Cala d’Agulla, 74, nicht nur Kleidung, sondern ebenso gebrauchte Bücher für 3 Euro. Auch während der Mittagspause, wenn der Laden geschlossen ist, bleibt das Regal vor dem Geschäft stehen, auf dass der Lesestoff nicht ausgeht.

Can Picafort

In der Bazar Librería San Francisco, einer Mischung aus Buchhandlung und Kiosk am Passeig Colón, 104, gibt es ein Regal mit deutschem Lesestoff. Zwar ist die Auswahl mit etwa 50 deutschsprachigen Büchern eher gering, doch Urlauber kommen auf ihre Kosten.

Weitere Alternativen

Auch an anderen Orten auf Mallorca finden sich deutschsprachige Bücher. Kioske, Schreibwarengeschäfte oder Tabakwarenläden haben an touristisch stark frequentierten Orten zumindest einen Ständer mit deutschsprachiger Literatur.

Auch die Müller-Drogeriemärkte führen deutsche Bücher im Sortiment. Filialen gibt es unter anderem in Andratx, Santa Ponça, Palma, Marratxí, Llucmajor, Campos, Santanyí, Manacor, Son Servera, Capdepera, Alcúdia und Inca.

Eine gute Alternative bieten die Filialen der Fundació Deixalles. Sie sind vergleichbar mit Sozialkaufhäusern in Deutschland und haben mehrere Standorte auf der Insel. Vor allem große Hotels, in denen Urlauber häufig Bücher zurücklassen, bringen die Fundstücke zu Deixalles. Die Bücher werden dann in den Filialen günstig verkauft. Laut Pressesprecher Pau Debon gibt es auf Deutsch besonders viele Exemplare. Die Stiftung ist unter anderem in Palma, Felanitx, Sóller, Capdepera, Manacor, Calvià und Inca vertreten.

Darüber hinaus stehen in vielen Hotels oder anderweitigen Unterkünften auf der Insel Bücher zum Ausleihen bereit. Entweder wurden sie von anderen Urlaubern im Laufe der Jahre zurückgelassen, oder einige Hotels kaufen gezielt Bücher ein.

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