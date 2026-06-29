Expansion geht weiter: In diesem Ort auf Mallorca eröffnet Müller bald ein neues Geschäft

Bewohner und Urlauber im Nordosten von Mallorca können sich freuen: Die Drogeriekette Müller wird in Artà ein weiteres Geschäft eröffnen. Neben dem Geschäft Comercial Mediterráneo / Toy Planet in der Avinguda de Costa i Llobera, 30 wird die Eröffnung derzeit schon auf einem Werbeplakat angekündigt. Etwas müssen sich Müller-Fans allerdings noch gedulden: Die Eröffnung ist für den 5. November 2026 geplant.

Wie gewohnt, soll es in dem Geschäft Drogerie- und Parfümerie Produkte, Spielsachen, Schreibwaren, Kurzwaren, Bio-Produkte, Naturkosmetik und Artikel für Haustiere geben. Eine MZ-Anfrage bei Müller zu geplanten Öffnungszeiten steht noch aus.

So viele Filialen gibt es aktuell

Auf Mallorca ist Müller bereits seit 33 Jahren vertreten und war die erste deutsche Handelskette, die auf Mallorca Fuß gefasst hat. Damals eröffnete in Manacor die erste Filiale der Drogerie-Kette außerhalb von Deutschland. Es folgte das Geschäft in Capdepera. Danach expandierte Müller stetig weiter. Bis dato gibt es auf der Insel 16 Filialen: Andratx, Alcúdia, Campos, Capdepera, Inca, Llucmajor, Marratxí, Manacor (2), Palma (4), Santa Ponça, Santanyí, Son Servera. Praktisch: Viele Filialen haben auch sonntags oder an Feiertagen geöffnet. Noch nicht erschlossen von der Drogerie-Kette ist damit das Inselinnere.

Unterdessen munkelt man in Can Picafort, dass auch die Deutschenhochburg eine Müller-Filiale bekommt. Auf MZ-Anfrage bei der Drogeriekette im März hieß es, dass man die Informationen derzeit nicht bestätigen könne. "Sobald es offizielle und kommunizierbare Neuigkeiten zu neuen Eröffnungen auf der Insel gibt, werden wir Ihnen diese gerne zukommen lassen."

Seit 2022 ist die Kette neben Mallorca auch auf dem spanischen Festland, in der Region Levante, vertreten. Am 2. Juli eröffnet ein neues Geschäft in Calpe (Alicante). Eine Übersicht mit allen Geschäften in Spanien gibt es unter diesem Link.