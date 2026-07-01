Bauarbeiten schon gestartet: Mallorca bekommt noch einen neuen Aldi

Die deutsche Supermarkt-Kette Aldi ist auf der Insel fleißig am Expandieren. Nachdem im März bekannt geworden war, dass in Palmas Viertel Nou Llevant ein Geschäft gebaut werden soll, können sich auch die Bewohner eines anderen Viertels in Palma über Supermarkt-Zuwachs freuen: Das Rathaus von Palma hat Aldi die Lizenz für den Bau eines neuen großen Supermarktes im Stadtteil Son Dureta erteilt. Dort sind die Bagger schon angerückt. Das neue Geschäft soll auf einem Grundstück zwischen dem Carrer Illes Balears und dem Camí de Génova, direkt gegenüber vom Einkaufszentrum Sa Teulera entstehen. Darin befindet sich bereits eine Filiale des Mitbewerbers Mercadona.

Mapa de la ubicación del nuevo Aldi.

Bisher gab es für die Bewohner der Viertel Sa Teulera und Son Dureta kaum Alternativen zu der spanischen Kette. Nun mischt auch die hinter der Supermarktkette stehende Gesellschaft Aldi Real Estate mit.

In dem Stadtviertel tut sich derzeit auch sonst viel. In weniger als einem Jahr sollen dort das neue Krankenhaus von Son Dureta sowie ein öffentliches Gesundheitszentrum (centro de salud) für 20.000 Menschen eröffnen.

Seit etwa einem Monat sind Techniker und Bauarbeiter auf dem Gelände zu Gange. Sie haben das Grundstück eingezäunt, Unkraut entfernt und mit einem Bagger begonnen, den Boden zu ebnen. Die Fläche ist so groß, dass es neben dem Supermarkt auch einen ebenerdigen Parkplatz geben könnte. Dazu, wann die Eröffnung stattfinden soll, gab es auf MZ-Anfrage bei Aldi bisher keine Informationen.

In Son Dureta wird derzeit schon fleißig ausgegraben und vorbereitet. / Miguel Vicens

Bauarbeiten an zwei Standorten

Auch an dem Standort im östlich der Innenstadt gelegenen Viertel Nou Llevant (Avenida Mèxic 22, an der Kreuzung mit dem Carrer Puerto Rico und damit direkt gegenüber vom Mitbewerber Lidl) tut sich derzeit schon etwas.

Die Verkaufsfläche der Filiale dort soll 700 Quadratmeter betragen. Geplant ist darüber hinaus auch eine Tiefgarage mit 44 Stellplätzen. Zwei davon sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität vorgesehen, zwei weitere für Elektrofahrzeuge. Die Ein- und Ausfahrt für Autos soll über den Carrer Puerto Rico erfolgen. Die neue Aldi-Filiale entsteht direkt gegenüber vom Mitbewerber Lidl. Der Rossmann, der dort ebenfalls vor nicht einmal Jahren eröffnet hatte, hat Mitte Juni geschlossen. Wann der Aldi dort eröffnen wird, ist noch unklar.

Seit elf Jahren auf Mallorca

Der Discounter ist seit elf Jahren auf Mallorca präsent. Am 20. Mai 2015 wurden gleichzeitig sechs Stück eröffnet, jeweils ein Geschäft in Inca, Magaluf, Marratxí und Palmanova und zwei in Palma. Aktuell hat Aldi 14 Filialen auf Mallorca (ohne die Filialen im Nou Llevant und in Son Dureta). Auch in Inca, Can Picafort, Manacor, Cala Millor, Campos und Felanitx ist Aldi vertreten. Häufig liegen die Geschäfte in unmittelbarer Nähe zum Mitbewerber Lidl.

Die Städte und Urlauberhochburgen sind damit abgedeckt. In der Tramuntana gibt es derzeit aber, wie bei anderen Ketten auch, noch keine Filialen.

Auch auf Menorca und Ibiza

Auf Menorca ist der Discounter seit 2023 vertreten, auf Ibiza schon seit 2019. Lediglich auf Formentera gibt es noch keine Aldi-Filiale.

Eine Übersicht mit allen Filialen auf den Balearen finden Sie hier.