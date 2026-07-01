Sonntags zu Mercadona? In diesen sieben Urlaubsorten auf Mallorca geht das im Sommer

Mercadona gilt auf Mallorca eher als Supermarktkette, deren Filialen sonntags und an Feiertagen geschlossen bleiben. Im Sommer macht das Unternehmen wegen der höheren Nachfrage jedoch an einigen beliebten Urlaubsorten der Insel Ausnahmen.

Sieben Standorte öffnen auch sonntags

Auf MZ-Anfrage bei der spanischen Kette heißt es, dass zwischen dem 28. Juni und bis zum 30. August die Geschäfte in folgenden Orten sonntags (nicht an Feiertagen) von 9 bis 15 Uhr öffnen:

Alcúdia

Palmanova

Campos

Cala Ratjada

Cala Millor

Cala d'Or

Can Picafort

Montags bis samstags hätten die Filialen dort zu den herkömmlichen Zeiten geöffnet. Die jeweiligen Öffnungszeiten sehen Kunden am besten auf der Website von Mercadona ein. Dort kann man die Postleitzahl des Wohn- oder Urlaubsortes eingeben.

Auch Cala d'Or ist unter den Orten, an denen Mercadona im Sommer sonntags öffnet. / Mercadona

Es sei nicht der erste Sommer, in dem einige Geschäfte auch am Sonntag öffnen, wie eine Sprecherin der Kette auf MZ-Anfrage bekanntgab. In welchem Jahr Filialen erstmals sonntags geöffnet hatten, ist nicht bekannt.

Auch diese Geschäfte haben sonntags auf

Auch bei den Mitbewerbern von Mercadona haben Urlauber und Bewohner gute Chancen, an Sonn- und Feiertagen einkaufen zu können. Vergleichsweise häufig öffnen etwa Filialen der Kette Suma. Täglich geöffnet ist zudem der Opencor im Carrer de Ramon y Cajal, 17, in Palma. Auch einzelne Geschäfte der baskischen Supermarktkette Eroski – darunter die Filiale in der Avenida Argentina – sowie Märkte der deutschen Ketten Aldi und Lidl werben damit, an Feiertagen geöffnet zu sein. Die Filiale des Kaufhausriesen El Corte Inglés in der Einkaufsstraße Jaime III in Palma öffnet ebenfalls an Sonn- und Feiertagen, und zwar von 11 bis 20.30 Uhr. Bei der Drogeriekette Müller stehen die Chancen unter anderem in der zentral gelegenen Filiale an der Plaça d'Espanya gut.