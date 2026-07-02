SWR zeigt Mallorca als zweite Heimat für Auswanderer aus Baden-Württemberg

In seiner Reihe "Expedition in die Heimat" zeigt der SWR am Freitag (3.7.) um 21 Uhr die Sendung "Mallorca im Sommer. Es handelt sich dabei um eine Wiederholung. Laut einem Sender-Sprecher wurde die auf der Insel gedrehte Sendung erstmals im Jahr 2022 ausgestrahlt.

In der Ankündigung heißt es: "Mallorca ist für viele aus Baden-Württemberg Ausgewanderte eine zweite Heimat. Auch für Manager Horst Zwipp aus Schorndorf, den Moderatorin Annette Krause in Port d'Andratx trifft, oder die Besitzer:innen des Restaurants Trespais: den aus Stuttgart stammenden Italiener Domenico und seine österreichischen Frau Jenny. Sie schwärmen von den kulinarischen Köstlichkeiten der Insel. Tourguide Jürgen aus Heidelberg fühlt sich längst als echter Mallorquiner."

Weingut auf Mallorca aufgebaut

Auch Frank Maruccia kommt in der Sendung vor. Bevor er auf die Insel ausgewandert ist, um ein Weingut aufzubauen, war er erfolgreicher Unternehmer, heißt es.

"Der Autodidakt stellt seinen Wein ohne zusätzliche Bewässerung her - eine Besonderheit auf Mallorca. Nach einem Besuch des heiligen Bergs von Mallorca, dem Puig de Randa, lässt sich die Moderatorin noch zwei ungewöhnliche Wassersportarten zeigen, die derzeit im Trend sind: SUP-Yoga und Flite-Board. Mallorca hat für jede:n etwas zu bieten", liest man in der Ankündigung weiter.

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Auch in der ARD-Mediathek soll die 45-minütige Sendung bald verfügbar sein.