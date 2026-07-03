Bekannter "Goodbye Deutschland"-Mallorca-Auswanderer Dennis Schadly und seine Freundin erwarten ihr erstes gemeinsames Kind

Seit über vier Jahren haben sie eine Fernbeziehung zwischen Berlin und Mallorca, nun werden sie Eltern: der aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" und für seinen Hüpfburgenverleih bekannte Auswanderer Dennis Schadly und seine Freundin Magdalena Sota. Für die gebürtige Polin, die im fünften Monat schwanger ist, ist es das erste Kind. Schadly hat bereits einen 13 Jahre alten Sohn, der bei dessen Mutter in Deutschland lebt.

"Bis jetzt verläuft die Schwangerschaft gut, ich hatte keine Übelkeit oder so. Toi, toi, toi. Wir sind richtig happy", so Sota zur MZ. Während dem Osterurlaub bei ihrer Familie in Polen habe das Paar einen Schwangerschaftstest gemacht. Ergebnis: positiv. Dennoch haben sie noch abgewartet, bis sie Sotas Eltern die freudige Nachricht überbrachten.

Das Kind der beiden soll in Berlin zur Welt kommen. "Dennis' Familie lebt hier und sie kann uns unterstützen", so Sota. Im Anschluss würden die 40-Jährige und der 43-Jährige gerne das erste Jahr mit ihrem Kind auf der Insel verbringen.

Gender-Reveal-Moment am Freitag (3.7.)

Noch wissen beide nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. "Bisher weiß es nur der Umschlag", so Dennis Schadly. Am Freitag (3.7.) will das Paar in Berlin den Gender-Reveal-Moment, wie es bei Social Media üblich ist, per Kamera festhalten. "Dafür schaut eine Freundin in den Umschlag. Sie weiß dann, welche Farbe per Rauchbombe in den Himmel geschmissen wird", so der bald zweifache Vater. "Ich manifestiere schon seit Monaten, dass es ein Mädchen wird. Über einen Jungen würde ich mich natürlich aber auch freuen", sagt er. Schadly hat bereits einen 13 Jahre alten Sohn mit seiner Ex-Partnerin.

Der TV-Auswanderer mit Jack Price. / Privat

Der habe auf die Neuigkeiten reagiert, wie man es eben von einem Teenager erwartet. "Ein bisschen verhalten", kommentiert sein Vater nur, der sich für 2026 auch vorgenommen hatte, weiter an seinem Hobby, dem Singen, zu arbeiten. Vor einigen Jahren hatte Schadly bereits mehrere Songs veröffentlicht. Nun will er seine Karriere mithilfe des Produzenten von Michael Wendler wieder ankurbeln. 16 tanzbare Rockschlager wollen die beiden Männer gemeinsam herausbringen. Drei seien schon im Kasten, aber noch nicht veröffentlicht.

Show-Room derzeit geschlossen

Sein Show-Room in Cala Millor, in dem man neben Hüpfburgen auch andere Spielzeuge und etwa auch Strand-Ausrüstung leihen kann, ist geschlossen. Hüpfburgen und Co. verleiht Schadly aber weiterhin, etwa zu Hochzeitsfeiern.

Magdalena Sota und Dennis Schadly führen schon seit Jahren eine Fernbeziehung. / Privat

So kam Dennis Schadly einst auf die Insel

Dennis Schadly ist 2018 mit der Geschäftsidee, auf der Insel Hüpfburgen und andere Spielzeuge zu verleihen, nach Mallorca gekommen. Anfangs wohnte er etwa ein Jahr lang noch in einem Wohnwagen im Industriegebiet Son Bugadelles, ganz in der Nähe der Lagerhalle, in der er auch nach wie vor einige seiner Hüpfburgen aufbewahrt. Mittlerweile lebt er in einem Haus in Cala Bona. Von der Mutter seines Sohnes ist er seit 2019 getrennt. Rund 80 Prozent seiner Zeit verbringt der Auswanderer auf Mallorca. Im Juli 2023 eröffnete er in Cala Millor seinen ersten Showroom. Zudem betreibt er eine kleine Spedition und hat in Deutschland ein Lokal verpachtet, in dem mittlerweile ein Dönerladen untergebracht ist.