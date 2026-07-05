Spanisch lernen: Warum "complemento" und "firma" nicht das bedeuten, was die meisten Deutschen denken würden

Als „falsche Freunde“ (los falsos amigos) bezeichnet man beim Lernen einer Fremdsprache Begriffe, die man vermeintlich versteht, weil sie in der eigenen Sprache ähnlich klingen oder geschrieben werden, die aber eine andere Bedeutung haben. Einfaches Beispiel wäre el mundo. Das klingt zwar wie „Mund“, heißt aber „die Welt“, während man den deutschen „Mund“ mit la boca übersetzen müsste.

Manchmal sind sich die Begriffe ähnlich, weil sie sich aus derselben Wurzel abgeleitet, dann aber unterschiedliche Bedeutungen angenommen haben. Diese Form der falschen Freunde begegnet uns im spanischen Ausdruck la firma, der eben nicht „Firma“ oder „Unternehmen“ bedeutet – das wäre auf Spanisch la empresa –, sondern eine „Unterschrift“ bezeichnet. Der lateinische Ursprung wäre firmus für „fest“. Wenn man etwas „fest macht“, dann unterschreibt man es – auf Spanisch firmar. Im Deutschen wurde aus der eigenhändigen Unterschrift irgendwann der Handelsname unter dem ein Unternehmen „firmiert“, und später nahm das Wort „Firma“ die Bedeutung von „Unternehmen“ an.

Ein "Complemento" ist kein Kompliment

Auch beim trügerischen Freundespaar el complemento (auf Deutsch übersetzen wir mit „Erweiterung“, „Zusatz“, „Zulage“ oder „Accessoire“) und dem deutschen Wort „das Kompliment“ gibt es einen gemeinsamen lateinischen Ursprung. Zum Kompliment sagen die Spanier aber el cumplido oder el piropo. Bei anderen falsos amigos ist die Ähnlichkeit der Worte zufällig. Das „Regal“ ist auf Spanisch el estante (einzelnes Brett) oder la estantería (das Regal als Möbelstück), während spanisch el regalo auf Deutsch ein „Geschenk“ ist.

Manchen hilft es, sich beim Vokabellernen solcher Wortpaare beide Bedeutungen bildlich zusammen vorzustellen – also sagen wir ein „Regal“ auf dem ein regalo steht. Andere finden solche Vorstellungen eher verwirrend. In jedem Fall ist es eine lustige Übung, bei der sie feststellen können, was für ein Lerntyp Sie sind. Überlegen Sie sich ein Bild oder eine lustige Situation, in der Sie die beiden Begriffe „die Falte“ (la arruga) und la falta (der Fehler) kombinieren oder „das Dessert“ (el postre) und el desierto (die Wüste) sowie la lata (Dose) und el listón (die Latte).

Wortschatz / MZ

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