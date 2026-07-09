Wie 1950 in einem Kiefernwald auf Mallorca alles begann: Arte zeigt Doku über den Wandel des Cluburlaubs

"Alles inklusive - Die Geschichte des Cluburlaubs" heißt eine neue Doku, in der Mallorca Thema ist und die der Sender Arte am Donnerstag (9.7.) erstmals im Fernsehen zeigt. Wer um 20.15 Uhr schon etwas Besseres vorhat, muss nicht verzweifeln: Auch in der Mediathek des Senders ist die Mallorca-Doku bis 28. Dezember 2026 verfügbar. Zudem wird sie am Montag (13.7.) um 17.05 Uhr und am Donnerstag (23.7.) um 08.55 Uhr im Fernsehen wiederholt.

Darum geht's

Laut der Ankündigung beleuchtet die Dokumentation mit exklusiven Archivaufnahmen und spannenden Zeitzeugen den Wandel des Cluburlaubs - "von den spartanischen Anfängen der 1950er über die sexuelle Freizügigkeit der 70er zum modernen Luxus-Tourismus heute". Die Zuschauer werden mitgenommen auf eine Reise zwischen Utopie, Kulturwandel und dem Traum vom grenzenlosen Urlaubsglück.

Laut der Programmbeschreibung begann alles 1950 in einem Pinienwald auf Mallorca. "Dort verwirklichte der Belgier Gérard Blitz seine radikale Vision einer klassenlosen Gesellschaft unter der Sonne, fernab der bürgerlichen Normen der Nachkriegszeit. Sein Club Med wird weltweit zum Vorbild des All-inclusive-Urlaubs."

Auch der Robinson Club auf Fuerteventura kommt vor. Ein Luftbild aus dem Jahr 1972. / SWR/Robinson Club

Viele Archivaufnahmen

Der Sender macht die wilden Gründerjahre dank Archivaufnahmen wieder lebendig. Damals galten die Clubs als Orte der Freiheit, der Gleichheit und der sexuellen Freizügigkeit. Zudem berichten prominente Zeitzeugen von der magischen Aufbruchstimmung, allen voran Serge Trigano, der als Sohn des Mitgründers und späteren CEO die Geschichte des Club Méditerranée bestens kennt. "Auch die 95-jährige Monique Levy, eine Gästin der ersten Stunde, lasse die Zuschauer am 'Zauber des Clubs' teilhaben."

Serge Trigano ist der Sohn des Mitbegründers des "Club Med" (früher "Club Méditerranée"). / SWR/Moving Story Production

Auch der Aufstieg des deutschen Pendants wird in der Doku beleuchtet: "Der Robinson Club auf Fuerteventura wurde in den 1970er Jahren auch durch einen Besuch von Bundeskanzler Willy Brandt zum Inbegriff des deutschen Club-Booms", erfahre man darin unter anderem.

Zudem berichten Animateure von damals und heute, was den Club-Vibe ausmacht – und wie er sich über die Jahrzehnte verändert hat. "Der freizügige Gemeinschaftsurlaub hat sich heute zur hochprofessionellen Urlaubsmaschinerie gewandelt, in der Luxus und Wellness den Ton angeben."

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Regie in der 43-minütigen ursprünglich vom SWR gemachten Doku führen Krischan Dietmaier und Jörn Schnitger.