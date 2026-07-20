Mallorcas wilde Westküste: Acht Traumstrände in der Tramuntana

Torrent de Pareis

Torrent de Pareis / Bendgens

Der beeindruckende Strand aus grobem und feinem Kies liegt in einer Schlucht. Man erreicht ihn zu Fuß von Sa Calobra in wenigen Minuten. Der Weg, der für die ganze Familie geeignet ist, führt durch einen Tunnel.

Platja d’en Repic

Platja d’en Repic / Simone Werner

Es ist der schattigere der zwei Strände des Hafenorts Port de Sóller. An der Promenade der 30 Meter breiten und 270 Meter langen und geschützten „playa“ gibt es zahlreiche Gastroangebote. Auch Parken geht in der Nähe.

Cala Deià

Cala Deià / DM

Immer wieder lassen sich im Sommer Promis bei ihrem Inselbesuch in der 70 Meter langen und 15 Meter breiten Bucht ablichten. Vor Ort gibt es sowohl zwei Restaurants als auch einen Parkplatz, der im Sommer aber schnell voll ist.

Caló de s’Estaca

Caló de s’Estaca / DM

Auf dem Weg zu dieser steinigen Bucht mit idyllischen Fischerhäuschen kommt man an der Villa von Michael Douglas vorbei. Auf den letzten paar Hundert Metern geht es teils steil hinunter und auch wieder hinauf.

Cala del Port de Valldemossa

Cala del Port de Valldemossa / Simone Werner

Der enge und kurvenreiche Weg in den Ort ist abenteuerlich und eher etwas für geübte Fahrer. Der Kiesstrand ist 45 Meter lang und 15 Meter breit. Am Strand direkt gibt es kein Service-Angebot, in der Nähe aber.

Platja des Port des Canonge

Platja des Port des Canonge / Simone Werner

Auch um zu diesem Strand in einem malerischen Fischerdorf zu kommen, muss man erst einmal zahlreiche Kurven hinter sich bringen. Vor Ort findet man dann einige traditionelle Bootshütten, escars genannt.

Cala Banyalbufar

Cala Banyalbufar / Simone Werner

Die Straße, die zum Strand führt, ist nicht nur schmal, sondern auch steil. Am besten parkt man oben im Ort. Der Platz, um sein Strandtuch in der Bucht auszubreiten, ist begrenzt. Service-Angebote gibt es hier keine.

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Cala Estellencs

Cala Estellencs / DM

Auch an diesem nur zehn Meter breiten Steinstrand, den man ebenfalls über eine enge Straße erreicht, sind die Liegeplätze begrenzt. Vor Ort gibt es einen kleinen kostenlosen Parkplatz. Im Sommer ist er schnell voll.

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