Mallorcas wilde Westküste: Acht Traumstrände in der Tramuntana
Wer weitläufige Sandstrände sucht, ist an der Westküste nicht richtig aufgehoben. Außer in Port de Sóller sucht man Sandstrände dort vergebens. Dennoch sind die Buchten mit grobem oder feinem Kies nicht weniger besonders. Und der Vorteil gegenüber herkömmlichen Playas: Man hat nach dem Strandbad nicht überall Sand kleben
Torrent de Pareis
Der beeindruckende Strand aus grobem und feinem Kies liegt in einer Schlucht. Man erreicht ihn zu Fuß von Sa Calobra in wenigen Minuten. Der Weg, der für die ganze Familie geeignet ist, führt durch einen Tunnel.
Platja d’en Repic
Es ist der schattigere der zwei Strände des Hafenorts Port de Sóller. An der Promenade der 30 Meter breiten und 270 Meter langen und geschützten „playa“ gibt es zahlreiche Gastroangebote. Auch Parken geht in der Nähe.
Cala Deià
Immer wieder lassen sich im Sommer Promis bei ihrem Inselbesuch in der 70 Meter langen und 15 Meter breiten Bucht ablichten. Vor Ort gibt es sowohl zwei Restaurants als auch einen Parkplatz, der im Sommer aber schnell voll ist.
Caló de s’Estaca
Auf dem Weg zu dieser steinigen Bucht mit idyllischen Fischerhäuschen kommt man an der Villa von Michael Douglas vorbei. Auf den letzten paar Hundert Metern geht es teils steil hinunter und auch wieder hinauf.
Cala del Port de Valldemossa
Der enge und kurvenreiche Weg in den Ort ist abenteuerlich und eher etwas für geübte Fahrer. Der Kiesstrand ist 45 Meter lang und 15 Meter breit. Am Strand direkt gibt es kein Service-Angebot, in der Nähe aber.
Platja des Port des Canonge
Auch um zu diesem Strand in einem malerischen Fischerdorf zu kommen, muss man erst einmal zahlreiche Kurven hinter sich bringen. Vor Ort findet man dann einige traditionelle Bootshütten, escars genannt.
Cala Banyalbufar
Die Straße, die zum Strand führt, ist nicht nur schmal, sondern auch steil. Am besten parkt man oben im Ort. Der Platz, um sein Strandtuch in der Bucht auszubreiten, ist begrenzt. Service-Angebote gibt es hier keine.
Cala Estellencs
Auch an diesem nur zehn Meter breiten Steinstrand, den man ebenfalls über eine enge Straße erreicht, sind die Liegeplätze begrenzt. Vor Ort gibt es einen kleinen kostenlosen Parkplatz. Im Sommer ist er schnell voll.
Abonnieren, um zu lesen
- Essen abseits des Trubels: Die besten Restaurants im ländlichen Mallorca
- WM-Finale: Hier gibt es Public Viewing auf Mallorca
- Mallorca schwitzt weiter: So lange bleibt die extreme Hitze
- Fast einen Tag ohne Strom in Can Pastilla: Das ist bisher bekannt zum Stromausfall an der Playa de Palma
- Beim Joggen überfahren: Mann stirbt bei Verkehrsunfall in Urlauberhochburg
- Streik am Flughafen Mallorca mitten in der Hochsaison: An diesen Tagen legen Swissport-Mitarbeiter die Arbeit nieder
- Badeunfall auf Mallorca: 78-jähriger Urlauber stirbt am Palmira-Strand in Peguera
- 22 Einbrüche und zwei Millionen Euro Beute: Polizei fasst Luxus-Einbrecher auf Mallorca