Sonnenfinsternis auf Mallorca: Beliebte Aussichtspunkte im Südwesten werden gesperrt

El Toro, Puig de sa Morisca oder Aussichtspunkte mit Blick auf die Illes Malgrats: Falls Sie vorhatten, sich die totale Sonnenfinsternis am 12. August von einem der vielen Aussichtspunkte in der Gemeinde Calvià anzuschauen, müssen Sie diese Pläne leider canceln. Die Gemeindeverwaltung hat nun bekannt gegeben, dass sie die wichtigsten Aussichtspunkte an dem historischen Tag sperren wird. Die Maßnahme sei Teil eines speziellen Sicherheitskonzepts für den Tag, der auf der Insel an vielen Orten für ein hohes Besucheraufkommen sorgen wird.

Ziel ist es daher, große Menschenansammlungen an Orten mit eingeschränkten Flucht- und Evakuierungsmöglichkeiten zu verhindern. Stattdessen wollen die Verantwortlichen Besucher in größere, sicherere und besser kontrollierbare Bereiche lenken. Als offizieller Beobachtungspunkt ist etwa der Strand von Santa Ponça vorgesehen.

Von den Einschränkungen betroffen sind unter anderem besonders beliebte Aussichtspunkte: El Toro, Illes Malgrats und der Puig de sa Morisca. Diese Orte ziehen wegen ihrer Panoramablicke auch an "normalen Tagen" viele Besucher an. Angesichts des erwarteten Andrangs bergen sie nach Einschätzung der Gemeinde am Tag der Sonnenfinsternis zusätzliche Risiken.

Auch auf den Puig de Sa Morisca braucht man am 12. August gar nicht erst laufen. Der Aussichtspunkt ist ebenfalls gesperrt. / ISMAEL VELAZQUEZ

Besser kein Risiko eingehen

Das Rathaus betont, dass die Aussichtspunkte nicht die notwendigen Gegebenheiten vorweisen, um bei einem Notfall schnell reagieren zu können. Dies gelte insbesondere bei einer Veranstaltung, die innerhalb kurzer Zeit zu großen Verkehrsbewegungen und Menschenansammlungen führen könne.

Im selben Atemzug erinnert die Gemeindeverwaltung daran, dass die balearische Landesregierung den Strand von Santa Ponça zur offiziellen Beobachtungszone in Calvià erklärt. Er ist einer von insgesamt 26 ausgewiesenen Standorten auf den Balearen, an denen die Sonnenfinsternis unter kontrollierten Bedingungen verfolgt werden kann.

Offizieller Beobachtungspunkt für die Sonnenfinsternis am 12. August: der Strand von Santa Ponça. / Simone Werner

Geplant sind Zugangskontrollen und eine Begrenzung der Besucherzahl. Sobald die maximale Kapazität erreicht ist, wird der Zugang geschlossen. Die Gemeinde weist deshalb darauf hin, dass nicht allen Interessierten der Zutritt garantiert werden kann.

Das Sicherheitskonzept werde bereits 24 Stunden vor Beginn der Sonnenfinsternis aktiviert. Beteiligt sind die Ortspolizei, der Zivilschutz und weitere Rettungsdienste. Sie arbeiten mit der Guardia Civil und der balearischen Landesregierung zusammen.

Am Strand von Santa Ponça wird am 12. August zudem der Rettungsschwimmerdienst verstärkt. So sollen die socorristas mindestens bis 22 Uhr im Einsatz sein. Auch die Überwachung vom Wasser aus wird ausgebaut. Zwei Boote des Zivilschutzes sollen den Küstenbereich kontrollieren und bei Bedarf Unterstützung leisten.

Auch der Mirador de les Malgrats ist am 12. August nicht zugänglich. / Simone Werner

Verkehrsbehinderungen sollen verhindert werden

Parallel dazu plant auch die Gemeinde Calvià Maßnahmen zur Verkehrsregelung. Dadurch sollen Staus vermieden und die Zufahrtswege für Rettungsdienste freigehalten werden. Die Situation soll während des gesamten Tages im August fortlaufend beobachtet werden. Je nach Entwicklung können zusätzliche Einschränkungen oder Straßensperrungen angeordnet werden.

Die Gemeinde ruft die Bevölkerung dazu auf, am 12. August unnötige Fahrten zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für Ausflüge an die Küste oder zu Aussichtspunkten. Empfohlen wird, die Sonnenfinsternis möglichst von dem Ort aus zu beobachten, an dem man sich ohnehin befindet – etwa zu Hause, in der Ferienunterkunft oder an einem nahe gelegenen Platz. Wer dennoch fahren muss, sollte nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Dadurch soll die Verkehrsbelastung reduziert werden.

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Die Gemeinde empfiehlt Bewohnern und Urlaubern außerdem, die App „Horizonte Eclipse 2026“ zu nutzen. Die digitale Anwendung wurde von der balearischen Landesregierung und AstroMallorca entwickelt. Mit ihr können Nutzer die Beobachtung der totalen Sonnenfinsternis im Voraus planen und überprüfen, ob der Höhepunkt des Ereignisses von ihrem vorgesehenen Standort aus sichtbar sein wird.

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