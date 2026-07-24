Mit diesen Tricks zahlen Sie auf Mallorca weniger fürs Essen

Die Lebenshaltungskosten auf Mallorca sind auch wegen angestiegener Kosten für Lebensmittel mittlerweile sehr hoch. Wer bei den hiesigen Supermärkten, Märkten und Ketten einige Tricks beachtet, kann beim Essen sparen, ohne auf Qualität zu verzichten.

Ikea

Wer sich schon einmal spätabends in dem Möbelhaus in Palmas Industriegebiet Polígono de Llevante herumgetrieben hat und dabei im Restaurant vorbeigekommen ist, mag gesehen haben: Vor der Schließung, etwa ab 20.15 Uhr, gibt es das Essen dort und auch im Bistro im Erdgeschoss oft etwas günstiger. Wer die IKEA-Family-Karte hat, bekommt montags bis freitags zudem einen Kaffee oder Tee in dem schwedischen Restaurant umsonst. Am Geburtstag gibt es darüber hinaus ein Stück Kuchen gratis. Bei jedem Besuch im Restaurant des Möbelhauses werden IKEA-Family-Kunden zudem zehn Prozent des ausgegebenen Betrags als Gutschein für den nächsten Restaurantbesuch gutgeschrieben. islas.ikea.es/mallorca

Mercadona

Vielleicht haben Sie schon die gelben Aufkleber mit der Aufschrift „Baixada de preu. Data de consum propera“ (Preisreduzierung. Baldiges Ablaufdatum) in den Frischeregalen der spanischen Supermarktkette gesehen. Einen festen Zeitpunkt, zu dem die Mitarbeiter ihn anbringen, gibt es laut einer Sprecherin nicht. Auch die Höhe der Reduzierung sei nicht standardisiert, liege etwa nicht immer bei zehn oder 20 Prozent. „Es kommt auf den Tag und die Uhrzeit und auch darauf an, wie viele Produkte wir davon noch im Laden haben, die bald verfallen. Je mehr Ware übrig ist und je näher die Schließung des jeweiligen Geschäfts rückt, umso höher ist der Rabatt“, erklärt die Sprecherin weiter. So wolle man die Kunden zum Kauf anregen und gleichzeitig verhindern, dass die Lebensmittel verderben. mercadona.es

Aldi

Auch in den Geschäften der deutschen Supermarktkette auf Mallorca sind Frischeprodukte, die bald ablaufen, mit einem Sticker gekennzeichnet. Laut einer Sprecherin gewähre Aldi den Kunden in seinen Spanien-Filialen einen Rabatt von 30 Prozent auf die genannten Produkte. Allein im Januar 2026 habe der Discounter durch seine Rabattpolitik über 551 Tonnen Lebensmittel vor der Entsorgung bewahrt. Hinzu kommen Spenden an Lebensmittelbanken und lokale Vereine. aldi.es

Lidl

Mit orangefarbenen Aufklebern: 20 Prozent Preisnachlass gibt der deutsche Mitbewerber Lidl auf Fleisch und Fisch, bei dem am Folgetag das Verfallsdatum abläuft. Ebenfalls 20 Prozent gibt es auf andere Produkte, etwa Milch, wenn nur noch vier Tage bis zum Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatum fehlen. Auch bei Tiefkühlprodukten sind es 20 Prozent Preisnachlass, sofern das Datum der Entnahme aus dem Verkauf verstrichen ist. Auf Brote vom Vortag gewährt der Discounter 1 Euro Rabatt.

Zudem gibt es laut einem Sprecher in den Geschäften der Kette sogenannte „Anti-Verschwendungstüten“ (bolsas antidesperdicio), die den Kunden 3 Euro kosten. Darin befindet sich zwischen 3,5 und fünf Kilogramm Obst und Gemüse, dessen Verpackung in Mitleidenschaft gezogen wurde, das aber dennoch voll genießbar ist. Auch Lidl spendet regelmäßig Lebensmittel an Lebensmittelbanken. lidl.es

Mit Obst und Gemüse: die Anti-Verschwendungstüten von Lidl. / Lidl

Carrefour

Auch bei der französischen Kette, die mehrere Filialen auf der Insel hat, kommen Kunden günstiger an Produkte. Bis zu 50 Prozent Preisnachlass gewährt Carrefour Kunden auf Produkte, die bald ablaufen laut einer Sprecherin. Man findet diese in eigenen Regalen nahe der Kasse. carrefour.es

Alcampo

Auch Alcampo gewährt Kunden in seiner einzigen Filiale auf Mallorca Rabatte von 10 bis 50 Prozent auf Lebensmittel, deren Haltbarkeitsdatum bald erreicht ist. Dazu zählen Kühlwaren, Milchprodukte, Fleisch, Fisch, Fertiggerichte, verpackte Produkte sowie Obst und Gemüse. Um die entsprechenden Artikel zu identifizieren, setzt die Kette das KI-gestützte Tool Smartway ein. compraonline.alcampo.es

Too good to go

Wer nicht auf der Suche nach etwas ganz Bestimmtem ist, kommt an Lebensmittel und Essen dank der App „Too good to go“ günstiger heran. Auch auf Mallorca nehmen etwa Restaurants, Bäckereien, Metzgereien oder Supermärkte wie Alcampo oder Eroski teil, die verhindern wollen, dass sie die Lebensmittel letztlich wegschmeißen müssen. In der App einfach die gewünschte Überraschungstüte zum reduzierten Preis auswählen und zahlen. Die Anwendung zeigt Nutzern dann das exakte Zeitfenster fürs Abholen an, oft kurz vor Ladenschluss des jeweiligen Geschäftes. toogoodtogo.com

Mercat de Pere Garau

Der Markt von Pere Garau ist mit der preisgünstigste, der drei großen mercados von Palma. Oft sind es die Landwirte selbst, die ihr eigenes Obst und Gemüse dort verkaufen. Der Markt, der bis auf Sonntag täglich geöffnet hat, schließt jeweils am frühen Nachmittag. Eine halbe bis eine Stunde früher bieten viele Standverkäufer Obst, Gemüse und Co. zu vergünstigten Preisen an. Auch um reifes Obst oder übrig gebliebene Kisten billiger zu bekommen, hat man dann gute Verhandlungschancen. mercatperegarau.es

Beim Wasser Geld sparen

Wer beim Trinkwasser Geld sparen will, kann sich an den städtischen Wasserspendern in Palma kostenlos Wasser abfüllen. Auch Hunde können sich dort versorgen. Das Leitungswasser in der Balearen-Hauptstadt kann man guten Gewissens trinken. Eine Übersicht mit den Standorten der Wasserspender der Stadtwerke Emaya gibt es unter diesem Link.

Am Flughafen gibt es im Ankunfts- wie auch im Abflugbereich Wasserspender, an denen man sich kostenlos versorgen kann.

Was viele Urlauber und selbst Residenten nicht wissen: Seit April 2022 müssen Betreiber von Restaurants, Bars und Hotels Gästen kostenlos Leitungswasser (agua del grifo) in wiederverwendbaren Behältern servieren. Entgegen der Vorgaben berechnen viele Lokale Gästen gefiltertes Leitungswasser.

The Fork

Mit der App der in Europa führenden Plattform für Restaurantreservierungen können Sie dank Rabattaktionen insbesondere in Palma beim Ausgehen gelegentlich viel Geld sparen. Die Rabatte hängen unter anderem von der Auslastung und gewünschten Uhrzeit des Restaurantbesuchs ab. thefork.es

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