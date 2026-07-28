Der Deutsche Supermarkt an der Playa ist schon wieder im Fernsehen zu sehen
KabelEins zeigt am Dienstagabend (28.7.) eine Reportage, in der der SAM vorkommt
Immer wieder war der Deutsche Supermarkt SAM an der Playa in den letzten Jahren im deutschen Fernsehen zu sehen, zuletzt etwa im Januar in einer Reportage des ZDF. Am Dienstag (28.7.) zwischen 18.55 Uhr und 20.15 Uhr ist er nun Teil des KabelEins-Formats "Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum".
In der Ankündigung der Sendung heißt es: "Silla Voigt betreibt in einem Vorort von Palma einen deutschen Supermarkt. Hier finden Urlauber und Auswanderer alles, was sie aus ihrer Heimat kennen und schätzen. Doch der Andrang ist groß und die Wünsche der Kundschaft sind vielfältig. Kann Silla ihren deutschen Kunden dabei helfen, die vertrauten Produkte zu finden und alle Erwartungen zu erfüllen? Und: Küchenmeister auf kulinarischer Genusstour!"
Silla Voigt, die aus Chemnitz stammt, hatte den Laden an der Playa de Palma im August 2007 eröffnet. Der SAM ist der größte deutsche inhabergeführte Supermarkt auf der Insel. Die Auswahl an Leckereien, Deftigem oder Pflegeprodukten aus der Heimat ist riesig: Die Produktpalette besteht aus circa 15.000 Artikeln. Viele davon dürften Kunden von Edeka-Besuchen kennen. Daneben arbeitet der Supermarkt auch mit einigen Direktlieferanten wie etwa Feinkost Dittmann zusammen. Unter den Produkten sind nicht nur deutsche, sondern bewusst auch schweizerische und österreichische.
Zunehmend mehr ausländische Kunden
Mittlerweile kommen längst nicht mehr nur deutschsprachige Kunden in das Geschäft. In all den Jahren sind auch einige Spanier auf den Geschmack deutscher Produkte gekommen. Auch Kunden anderer Nationalitäten finden zunehmend den Weg in das Geschäft, ob Engländer, Amerikaner oder Russen.
Im Frühjahr 2026 hieß es kurzzeitig, dass der Sam schließen würde. Die Gerüchte stellten sich später aber als nicht wahr heraus.
Darum geht es in der Sendung
Die Reportagereihe "Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum" beschreibt der Sender wie folgt: "Neben Ordnungshütern bei ihrer täglichen Arbeit, einem Blick in den Alltag der Polizeiakademie und in die 'Panther Challenge', dem Eignungstest der Bundespolizei, begleitet die Reportagereihe u.a. die Veranstalter von großen Events wie den 'Mud Masters' in Hamburg und der 'Highland Games' sowie eine Tierdetektivin.
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