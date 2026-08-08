Sonnenfinsternis auf Mallorca: So schützen Sie Handy und Kamera

Wer die anstehende totale Sonnenfinsternis am 12. August auf Mallorca mit dem Handy fotografieren will, sollte nicht einfach drauf losknipsen. Denn die intensive Sonnenstrahlung kann den Bildsensor der Geräte dauerhaft beschädigen. Wie beim Schutz der Augen seien auch für Kameras, Smartphones, Ferngläser und Teleskope spezielle, zugelassene Sonnenfilter nötig, erklärt die Astronomin María Ángeles Gil von Cósmik Barcelona.

Filter davor

„Weder unsere Augen noch Kameras sind dafür gemacht, direkt auf die Sonne gerichtet zu werden“, sagt Gil. Die Lösung sind zugelassene Sonnenfilter, die vor dem Objektiv einer Kamera oder vor der Linse eines Smartphones angebracht werden. Sie bestehen aus demselben Material wie die Schutzbrillen zur Beobachtung einer Sonnenfinsternis. Das Material reduziert die Lichtintensität und blockiert außerdem Infrarot- und Ultraviolettstrahlung.

Solche Filter sind laut Gil nicht nur für Fotokameras erforderlich. Auch Smartphones sowie Ferngläser, Teleskope und andere optische Geräte müssen geschützt werden, wenn sie auf die Sonne gerichtet sind. Wichtig sei die Position: Der Filter müsse vor dem Objektiv sitzen und dürfe nicht hinter dem Okular angebracht werden.

Im Handel gibt es Filter, die auf den Durchmesser eines bestimmten Kameraobjektivs zugeschnitten sind. Für Smartphones sind kleinere Modelle erhältlich, die direkt vor der Linse befestigt werden. Wer handwerklich geschickt ist, kann laut Gil auch eine entsprechende Filterfolie kaufen und dafür selbst eine Halterung bauen.

Nur kurz ohne Schutz

Die Filter schützen nicht nur die Geräte. Sie ermöglichen auch Aufnahmen bestimmter Erscheinungen wie des Leuchtens der Sonnenkorona. Experten empfehlen, den Schutz während des gesamten Vorbeizugs des Mondes vor der Sonne auf dem Gerät zu lassen.

Nur während der knapp 90 Sekunden der totalen Phase - diese beginnt um 20.31 Uhr - kann der Filter entfernt werden. Astrofotografen empfehlen zudem, vor den Aufnahmen die Bedingungen am Beobachtungsort genau zu prüfen. Belichtungszeit, vorhandenes Licht und die Einstellungen der Kamera müssen auf das Ereignis abgestimmt werden. Wer damit keine Erfahrung hat, sollte nach Ansicht vieler Fachleute besser auf das Fotografieren verzichten - und sich einfach auf die Beobachtung der Sonnenfinsternis konzentrieren.

Abonnieren, um zu lesen